Политзаключенный Антон Симоненков сбежал с «химии» 8 17.08.2022, 15:26

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Антон Симоненков

Он уже покинул Беларусь.

В суде Первомайского района Минска 9 августа осудили бывшего студента Минского колледжа предпринимательства, политзаключенного Антона Симоненкова за участие в протестах 2020 года. Об этом сообщает ПЦ «Весна».

Антон Симоненков был задержан 1 марта 2022 года бойцами ГУБОПиКа прямо в учебном заведении. Ему было предъявлено обвинение в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса). До суда содержался в СИЗО №1 на Володарского.

Поводом для обвинения стал скриншот с видео, опубликованный в одном из азербайджанских СМИ. На нем следователи опознали на акции 20 сентября 2020 года в Минске Антона, стоящего в сцепке в первом ряду. На тот момент ему еще не исполнилось 18 лет.

Судья Максим Трусевич посчитал Симоненкова виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа сроком на два года («домашняя химия»).

Однако после суда Антон решил, что опыта нахождения в СИЗО ему достаточно и следует уехать из страны. Сейчас он находится в безопасности, отмечают правозащитники.

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