Украинская разведка: В интеллигенции РФ растут антивоенные настроения
- 17.08.2022, 16:00
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Назван список артистов, выступивших против путинской агрессии.
В Главном управлении разведки Минобороны считают, что среди российской творческой интеллигенции нарастают антивоенные взгляды, сообщает пресс-служба ГУР.
«Российская творческая интеллигенция все чаще выражает откровенно антивоенную позицию. Их главные месседжи просты и понятны: все противоречия разрешаются путем диалога, жизнь человека – самая высокая ценность, деньги, потраченные на войну, должны идти на развитие образования, науки и медицины», – говорится в сообщении.
ГУР в частности отметило, что недавно по обвинению «в дискредитации армии РФ" был оштрафован российский музыкант Юрий Шевчук, который сказал на концерте: «Родина – это не задница президента».
Разведка также показала заявление Шевчука на суде о «непринятии войны как таковой», в частности войны РФ против Украины.
Названы ряд артистов. ГУР считает, что в интеллигенции РФ растут антивоенные настроения
В ГУР считают, что «однозначно против войны высказались» Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Земфира Рамазанова, Little Big, Моргенштерн, Максим Покровский и другие.