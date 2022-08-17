Что известно об украинских спецназовцах, которые устраивают диверсии в тылу оккупантов 7 17.08.2022, 17:03

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Именно они стоят за взрывом базы в Крыму.

Подразделения Вооруженных сил Украины организовывают диверсии на оккупированных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом на условиях анонимности рассказал представитель украинской армии, имя которого журналисты The New York Times не назвали из соображений безопасности.

Он уточнил, что за операции в тылу российских оккупантов отвечают два подразделения в составе ВСУ: Служба военной разведки (ГУР) и Силы специальных операций Украины.

Что известно об успешных операциях

Отмечается, что на оккупированной территории Запорожской области партизаны сумели отравить российских военных, из которых 15 в результате отравления скончались.

Кроме того, в Херсонской области была организована диверсия, в результате которой российские военные не смогли украсть 60 тысяч тонн украинского зерна.

Подчеркивается, что украинские партизаны стояли за взрывом, который вывел из строя железнодорожный мост, соединяющий город Мелитополь с Крымом. Это остановило поставку военной техники в Запорожскую область.

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