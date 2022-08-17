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Реальные доходы белорусов упали больше, чем во время кризисов 1999 и 2011 годов

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  • 17.08.2022, 20:16
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Реальные доходы белорусов упали больше, чем во время кризисов 1999 и 2011 годов

Что дальше?

По данным Национального статистического комитета, реальные располагаемые доходы беларусов за январь-июнь 2022 года упали на 2,7 % относительно доходов в январе-июне 2021-го. Падение началось после начала полномасштабной войны в Украине: в марте рост доходов остановился почти на нуле, за январь-апрель доходы упали на 1,2 %, за январь-май – на 2,1 %.

Смотрим на все доступные данные Белстата: есть темпы роста реальных располагаемых доходов с 1990 года, в котором БССР декларировала государственный суверенитет. Принимаем доходы предыдущего 1989 года за 100 – на конец 2021 года имеем 534 условные единицы дохода, пишет «Белсат».

Если доходы продолжат падать такими темпами, как в июне (на 0,6 процентного пункта), то по итогам 2022 года будет падение на 6,3 % – останется 93,7 % относительно доходов 2021 года. Это будет сравнимо с падением доходов в 2015 и 2016 годах (соответственно на 5,9 % и 6,9 %). И даже если падение доходов по итогам года остановится на нынешних 2,7 %, это будет сильнее кризисов 2011 года (тогда доходы упали на 1,1 %) и 1999 года (на 2,4 %).

В начале 1990-х, конечно, было хуже, но тогда Беларусь переживала переход от плановой к рыночной экономике после распада Советского Союза, который, в свою очередь, распадался на фоне сильнейшего продолжительного экономического кризиса и тотального дефицита.

Кстати, к статистике Белстата есть вопросы. Например, средняя начисленная зарплата и даже медианная зарплата очень далеки от того, какие зарплаты предлагают белорусам на сайтах вакансий. О росте цен белорусы нередко говорят: почувствовали гораздо больший рост чем официальный показатель инфляции (мы проверяли: при официальной инфляции 8,5 % за февраль-май заметили рост цен на различные наборы товаров на 9,22 %, 10,61 % и 17 %).

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