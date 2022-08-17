Европа трубит общий сбор 1 Борис Аронштейн

17.08.2022, 21:09

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Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Сможет ли норвежский газ заменить для Германии российский.

Только ленивый не рассуждает сегодня о «газовом оружии» России, недальновидности Германии как крупнейшего импортера российского газа и о «газовой зиме», способной «выморозить» из немецкого бюргера теплые чувства солидарности с Украиной. Однако в этих рассуждениях о фатальной зависимости Западной Европы в целом и Германии в частности от российского газа часто не придается должного внимания тому факту, что на европейском континенте существует «особая страна» Норвегия, которая не только от этого газа не зависит, но и способна уменьшить зависимость для других стран Европы.

Такое особое положение страны определяется огромными запасами нефти и газа, открытыми в Северном море еще в семидесятые годы прошлого века. И если разработка норвежских запасов нефти в Северном море прошла уже свой «пик», и доказанных запасов нефти хватит там не более чем на 70 лет, то в отношении природного газа ситуация совершенно другая. По состоянию на 1 января 2022 года Норвегия обладает доказанными запасами природного газа, в 457 раз превышающими ее собственное годовое потребление. При собственном потреблении природного газа в 2021 году на уровне около 6 млрд. куб. м в год (что, кстати говоря, является практически неизменным показателем, начиная с 2002 года) добыча его за этот же период неуклонно росла и достигла в 2021 году более 100 млрд. куб. м.

В денежном выражении (благодаря высоким ценам на газ) норвежский газовый экспорт достиг в июле 2022 года рекордного за всю историю значения в почти 130 млрд. норвежских крон (более 13 млрд. долларов США).

Только за один год (с июля 2021 года по июль 2022 года) экспортная выручка Норвегии от продажи природного газа возросла в четыре раза при увеличении экспортных объемов лишь на 5,7% до 10,2 млрд. куб. м что составляет лишь 10% от общих добычных объемов. Почти 50% из этого количества добывается всего на трех месторождениях (Дува, Уме и Сольвейг — Duva, Yme и Solveig), «компактно» расположенных в акватории Северного моря. Таким образом, даже при условии, что в ближайшие 15 лет в Норвежском секторе Северного моря не будет открыто более ни одного нового месторождения природного газа, Норвегия сможет безболезненно для себя экспортировать ежегодно до 90 млрд. куб. м этого энергоносителя. Потребление же природного газа всеми нуждающимися в нем европейскими странами составило в 2021 году менее 450 млрд. куб. м в год. Иными словами экспорт этого энергоносителя из Норвегии (при условии, если он весь будет направлен в Европу) может свободно покрывать более 20% общеевропейских потребностей.

«Европа продолжает декарбонизировать свой энергетический сектор, но абсолютным приоритетом в настоящее время является полное замещение в нем российского газа», — заявил в своем недавнем интервью информационному агентству Рейтерс Министр климата Норвегии Эспен Барт Эйде.

И Норвегия, как крупнейший европейский экспортер нефти и газа, уже предпринимает усилия по замещению России в общеевропейском балансе энергоносителей, что выразилось в меньших объемах закачиваемого обратно в пласт природного газа и увеличении его экспорта.

Германия в уравнении энергетического баланса стоит по другую сторону знака равенства и в списке европейских «нуждающихся» занимает «особое», первое место, потребляя чуть более 10% от ежегодного общеевропейского потребления природного газа (около 4,2 млрд. куб. м), потребляя в 2,2 раза больше своего ежегодного производства этого энергоносителя.

Таким образом, если удалить из общеевропейского баланса спроса и потребления энергоносителей Россию, то окажется, что Норвегия и Германия как будто созданы в нем друг для друга.

В настоящее время норвежский газ поступает в Германию по двум основным газопроводам — Европайп (Europipe) и Норпайп (Norpipe). Между январем и апрелем 2022 года прямые поставки норвежского газа в Германию составили 0,35 млрд. куб. м (0,95 млрд. куб. м), увеличившись на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, норвежский газ поступает в Германию через Бельгию по трубопроводу Зипайп (Zeepipe). По этому трубопроводу Германия за период с января по апрель 2022 год получила почти 0,15 млрд куб. м. природного газа (0,45 млрд куб. м в годовом исчислении). Таким образом, общие трубопроводные поставки из Норвегии в Германию сейчас немногим более 1,4 млрд куб. м. в год, или 30% от необходимого ей объема (при доле норвежского газового экспорта в общемировом балансе энергоносителей на уровне 2%).

Это уже достаточно много, но не стоит забывать, что в 2021 году Норвегия обеспечивала только около 24% общеевропейских потребностей в природном газе (а это означает определенное «окно возможностей» для Германии в краткосрочной перспективе).

— В настоящее время Норвегия экспортирует в Германию максимально возможные объемы природного газа, — заявил 15 августа норвежский премьер-министр Джонас Гар Стоере. — И дальнейшее увеличение экспортных поставок будет зависеть от открытия и ввода в действие новых месторождений.

Норвегия предпринимает большие усилия в этом направлении: только в одном 2021 году она инвестировала примерно 150 млрд. норвежских крон (более 15 млрд. долларов США) в разработку существующих и разведку новых месторождений на своем шельфе. Норвегия в краткосрочной перспективе планирует также увеличить поставки в Европу (и, в первую очередь, Германию) сжиженного природного газа (СПГ) — на заводе СПГ Мелкойя (Melkøya), где полтора года назад произошел крупный пожар, уже заканчиваются восстановительные работы. Этот завод, которым владеет норвежская компания Эквинор (Equinor), расположен на побережье Баренцева моря и способен производить до 18,5 млн. куб. м СПГ в сутки.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов другие энергоносители, являющиеся альтернативой природному газу в качестве сырья для выработки экологически чистой электроэнергии.

В недавно подписанным между Вице-канцлером и Министром экономики и климата Германии Робертом Хабеком и Премьер-министром Норвегии Джонасом Гаром Стоере протоколе упор делается на начало крупных экспортных поставок относительно нового вида энергоносителей — водорода. При подписании этого протокола г-н Хабек заявил, что подобные поставки ознаменуют начало развития общеевропейской водородной инфраструктуры. А это поднимает сотрудничество Норвегии и Германии в области энергетики на качественно новый уровень. Россия же при этом остается в положении внука, который назло бабушке отморозил себе уши.

Борис Аронштейн, «Новая газета. Европа»

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