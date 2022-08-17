В Кирилловке на базе оккупантов взрывы 17.08.2022, 22:44

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Фотофакт.

Мэр оккупированного г.Мелитополь Запорожской области Иван Федоров сообщает о взрывах в курортном пгт Кирилловка Мелитопольского района, где российские оккупанты разместили вывезенную из райцентра военную технику.

«Очередной хлопок для россиян в Кирилловке», — написал Федоров в телеграме в среду вечером, проиллюстрировав сообщение фотографией столба дыма, поднимающегося над морским побережьем, передает Цензор.НЕТ.

«В этом году рашисты лишили более 5 миллионов людей курорта на Азовском побережье. Зато «национализировали» базы отдыха и гостиничные комплексы, хвастаясь тем, как они отдыхают. Более того, завезли в Кирилловку свою военную технику, испугавшись, что в Мелитополе ее достанут. Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага», — добавил он.

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