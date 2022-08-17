В Киевской области обнаружили схрон оружия российских оккупантов

В Киевской области обнаружили схрон оружия российских оккупантов1
- 17.08.2022, 23:16
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Видеофакт.
В Киевской области пограничникам удалось обнаружить схрон российского оружия, который был расположен в зоне отчуждения.
Об этом сообщает Государственная пограничная службы Украины.
По информации пограничников, в населенном пункте Заполье было найдено два деревянных ящика, в которых было следующее оружие:
пять 152 миллиметровых осколочно-фугасных снаряда;
два выстрела к РПГ-7В;
противотанковая мина ТМ-62М без взрывателя;
одна противопехотная мина ПМН;
противотанковый ракетный комплекс "ПТУР".
Состояние оружия будет проверено и в дальнейшем будет решаться вопрос о передаче их силам обороны Украины.