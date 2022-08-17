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В Киевской области обнаружили схрон оружия российских оккупантов

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  • 17.08.2022, 23:16
  • 3,588
В Киевской области обнаружили схрон оружия российских оккупантов

Видеофакт.

В Киевской области пограничникам удалось обнаружить схрон российского оружия, который был расположен в зоне отчуждения.

Об этом сообщает Государственная пограничная службы Украины.

По информации пограничников, в населенном пункте Заполье было найдено два деревянных ящика, в которых было следующее оружие:

пять 152 миллиметровых осколочно-фугасных снаряда;

два выстрела к РПГ-7В;

противотанковая мина ТМ-62М без взрывателя;

одна противопехотная мина ПМН;

противотанковый ракетный комплекс "ПТУР".

Состояние оружия будет проверено и в дальнейшем будет решаться вопрос о передаче их силам обороны Украины.

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