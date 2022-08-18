В Новой Каховке раздались мощные взрывы в районе ГЭС 18.08.2022, 7:33

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Они прогремели вскоре после того, как оккупанты починили мост на дамбе.

В ночь на четверг, 18 августа, в сети появились сообщения о взрывах во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине. Их снова слышали в районе местной ГЭС.

Об этом сообщили в херсонских Telegram-каналах. В Новой Каховке включали сирену воздушной тревоги.

На роликах, опубликованных в сети, можно услышать звуки взрывов.

Они прогремели вскоре после того, как стало известно, что оккупанты починили мост на дамбе Каховской ГЭС, ранее поврежденный Вооруженными силами Украины.

Отметим, что ранее Вооруженные силы Украины ударили по мосту в районе Каховской ГЭС. Он был последней переправой, соединявшей левый и правый берег Херсонщины. После ударов ВСУ движение по нему было невозможно.

В сети показали первые кадры моста у Каховской ГЭС после удара. На них видно, как точно и прицельно били украинские воины по переправе.

Позже в Институте изучения войны сообщили, что ВСУ разрушили последний действующий мост возле Каховской гидроэлектростанции. По нему российские войска переправляли свою технику на временно оккупированных территориях Херсонщины. Украинские защитники лишили российских оккупантов возможности продолжать перебрасывать оружие и продовольствие на правый берег, ближе к линии фронта.

Однако 17 августа стало известно, что российские оккупанты восстановили мост на дамбе Каховской ГЭС. Ремонтировать его противнику помогла местная фирма «Олеся».

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