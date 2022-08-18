Разведчики СБУ на Запорожье уничтожили бронетехнику врага

Разведчики СБУ на Запорожье уничтожили бронетехнику врага1
- 18.08.2022, 8:49
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Бойцы поставили перед собой цель – не менее одной бронемашины противника в день.
В Запорожской области против войск страны-агрессора работают разведчики 15-го Главного управление Службы безопасности Украины. Бойцы поставили перед собой цель – уничтожать не менее одной бронемашины противника в день.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он опубликовали кадры работы СБУ по оккупантам.
«Желаем ребятам 15 ГУ СБУ всегда выполнять, а лучше перевыполнять план в два-три раза!» – написал Геращенко.
На кадрах видно, как бойцы сбрасывали один за другим снаряды с беспилотника на бронемашину войск РФ. Оккупанты пытались спрятать свою технику среди деревьев, но тщетно.
После попадания боеприпасов в цель машина захватчиков начала гореть и взрываться, дым от нее был виден издалека.