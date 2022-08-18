Бунт на Северном флоте РФ: «элитные» военные отказались ехать в Украину 18.08.2022, 12:27

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Матросы из состава Кольской флотилии официально разорвали контракты.

Российские солдаты и офицеры партиями отказываются воевать в Украине. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил известный украинский журналист Роман Цымбалюк.

По его данным, около шестидесяти матросов из состава Кольской флотилии Северного флота России уже официально разорвали контракты ‒ чтобы не ехать на войну в Украину.

«Военнослужащие Кольской флотилии не хотят ехать на специальную военную операцию на территорию Украины. Так, 60 человек, несмотря на уговоры всех командиров, уволились с военной службы по контракту. По словам одного из военнослужащих, они отказались от участия в «специальной военной операции» на территории Украины из-за того, что в их контракте и даже в присяге нет такого пункта — ехать гибнуть непонятно за что в чужую страну», — написал Цымбалюк.

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