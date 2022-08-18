Как блокбастеры манипулируют сознанием, чтобы удерживать внимание 18.08.2022, 13:32

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Раскрыт один из главных секретов Голливуда.

Год за годом в массовом киноискусстве все больше превалирует фактор окупаемости фильмов, а не, к примеру, их художественной изощренности, пишет Techinsider.

Так, индустрия чаще обращается к манипулятивным техникам для контроля внимания неискушенного зрителя: на помощь приходят и особенности человеческих психологии и сознания, и новые технологии, позволяющие отслеживать направление взгляда людей во время сеанса.

Пример: в начале фильма «Железный человек 2» 2010 года есть впечатляющая последовательность действий, где персонаж Тони Старк (актер Роберт Дауни мл.) встречает злодея картины Ивана Ванко, русского ученого-мошенника в костюме робота и с электрическими кнутами. Это происходит на Гран-при Монако, Ванко разрезает кнутами машины Формулы-1, а в одной из них — Старк. Зрители в ожидании.

Тим Смит, специалист по зрению и психолог из Лондонского университета, показал данные 75 человек, когда те смотрели сцену из упомянутого фильма. Камера отслеживала движения их глаз, а программное обеспечение создавало покадровую тепловую карту. Когда Смит воспроизвел клип с наложенной тепловой картой, красная горячая точка точно следовала за действием — люди сосредоточились на сражающихся супергероях.

Джон Фавро, режиссер «Железного человека 2», поделился секретом — «Все, на что вы смотрите, реально, а все, на что вы не смотрите, — подделка». По словам Фавро, сцена была снята на парковке в Дауни, недалеко от Лос-Анджелеса. Лодки в гавани были созданы с помощью компьютерной графики, как и толпы на трибунах вдоль гоночной трассы.

«Мы постоянно рассчитываем, где, по нашему мнению, будет находиться взгляд аудитории, и как привлечь его к этой области, и расставляем приоритеты в кадре», — сказал Фавро. «Лучший инструмент для создания визуальных эффектов — это мозги зрителей», — сказал он. «Люди будут сшивать вещи вместе, чтобы они имели смысл».

«Визуальное восприятие похоже на непрерывный поток, но это не так», — объясняет Тим Смит, — На деле мы смотрим на одну вещь за раз, собирая немного информации здесь, затем перемещаем взгляд, чтобы получить немного информации там. Затем каким-то удивительным образом наш мозг сшивает все эти кусочки вместе, чтобы создать цельный опыт».

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