«Механика» – это как кнопочный телефон в 2022 году» 7 18.08.2022, 13:41

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Белорусские водители спорят, какая коробка передач лучше.

На дворе 2022 год, на дорогах вовсю ездят электромобили, машины научились самостоятельно парковаться, а водители до сих пор спорят, какая коробка передач лучше. В преддверии скорой «автоматизации» автошкол и сдачи экзамена в ГАИ на авто с АКПП журналисты abw.by поинтересовались у читателей, какую коробку предпочитают они. Традиционно мнения разделились.

«За «автомат» принципиально»

Тимур: «Выбираю себе машины только с АКПП. Во-первых, это удобно. Во-вторых, глупо отказываться от технологий, которые упрощают нашу жизнь. Это как купить кнопочный телефон в 2022 году. У «автоматов» есть минусы, например, с буксировкой, с застрявшим автомобилем, но если ты знаешь про все нюансы и наперед рассчитываешь свой маршрут, то проблем не будет».

Дмитрий: «Я за «автомат» принципиально. Просто и комфортно. От автомобилей отца еще перешло. В 2005 году он купил первое авто на «автомате», и больше автомобилей с «механикой» у нас не было. Есть мотоцикл эндуро, там ручная коробка, она по бездорожью и холмам – необходимость. По ровной дороге надоедает щелкать передачи. В городском и трассовом циклах в ручной коробке нет необходимости. За 11 лет лично моего стажа на «автомате» неудобств он не доставил от слова «совсем».

«Чем же так хороша «механика»

Дмитрий: «За 10 лет стажа все мои автомобили были с «механикой». На ней я учился в автошколе, машины с механическими коробками были у отца – в общем, это такая вещь, которая воспринимается как должное. Помню, еще в начале обучения и совсем малого водительского опыта небольшие проблемы с переключением передач возникали и у меня, и у других таких же начинающих водителей. Привычка еще не выработана, автомобиль не чувствуешь, можешь заволноваться или просто «затупить», но все это временно. Потом начинаешь щелкать передачи не задумываясь, и вроде бы все нормально. Ты управляешь автомобилем, все контролируешь, все хорошо.

Но с появлением водительского опыта моя любовь к «механике» постепенно стала угасать. Поездив на других авто с «автоматами» и «роботами», я начал задумываться: чем же так хороша «механика"? Потенциально в МКПП меньше каких-либо технических проблем. Но разве так плохи «автоматы"? О вариаторах ничего сказать не могу – с ним сталкиваться не приходилось, в эту тему я не углублялся. У отдельных «роботов», да, есть проблемы с надежностью и стоимостью последующего ремонта. Но если говорить о классических АКПП, то у них все в порядке с надежностью. Тем более сейчас не 1990-е, когда в сервисах боялись этих коробок. В США подавляющее большинство автомобилей именно с «автоматом», как-то же они ездят и проблем не знают.

Не буду зарекаться, что мой следующий автомобиль будет непременно с «автоматом», по крайней мере я на это рассчитываю. АКПП – это удобнее, чем «механика». Если вы ездите где-то в небольшом городе или постоянно перемещаетесь по трассам, то, возможно, это не так заметно. Но когда ты каждый день ездишь от светофора к светофору, периодически попадая в небольшие заторы в час пик, МКПП начинает надоедать. С «автоматом» автомобиль превращается почти в детскую машину – нажал педаль и поехал. Зачем все остальные лишние телодвижения?"

«Дилетантам этого не понять»

Евгений: «15 лет проездил исключительно на «механике» на различных автомобилях. Два года назад по настоянию жены, так как она тоже иногда ездит, купил новое авто с автоматической коробкой. Моей радости нет предела. Больше на «механике» никогда не куплю машину».

Jim: «Люблю «механику». Четкие отлаженные переключения в нужный момент с чувством всех устройств. Где-то сцепление придержать, где-то вынуть предыдущую передачу без нагрузки и вставить следующую под выжим, сохранив инерцию, или затормозить двигателем, что особенно спасает на заднем приводе, работа с «газом» под переключения, работа со сцеплением под ситуацию… Только так ты как будто врастаешь в машину, рассекаешь пространство своей чистой волей – совершенно другие ощущения. Дилетантам этого не понять!

Езду за опытным водителем не повторит даже самая сложная АКПП. Кто ценит скорость и ощущения от дороги – тому «механика». Если вам надо комфортно кое-как доехать, тогда «автомат». Но кое-как доехать можно и на такси, и на метро, и на автобусе, только там еще руль крутить не надо.

P.S. Говоря о «механике», я подразумеваю исключительно транспортные средства на 200+ сил, а не коляски, обшитые фольгой, которые у нас ошибочно считаются машинами».

Валерий: «На «механике» можно выбрать обороты и передачу, которая тебе необходима здесь и сейчас. Можно тормозить двигателем, завестись с «толкача» и тягать товарища. Переключается быстрее. У меня друг на «автомате» не успел с линии удара уйти – пока кикдаун сработал, пока обороты набрала.... Да и привык уже. Левая нога на «автомате» ищет сцепление, а находит тормоза. В общем, «автомат» в голове и «автомат» в машине очень плохо сочетаются».

«Механика» ближе просто на уровне ощущений»

Сергей: «Я принципиально за «механику». В те времена, когда я учился водить, никаких «автоматов» и в помине не было. Так с тех пор и повелось. Абсолютно все автомобили были с МКПП, никаких проблем я с ними не испытываю. Переключений передач не замечаю абсолютно. Где-то это даже удобнее. «Автомат» может затормозить, когда нужно ускориться. Пока он «подумает», пока сбросит передачу, ты в этот момент обгоняешь тягач с полуприцепом. На МКПП я сам быстро переключусь на передачу ниже и не буду ничего ждать.

И «механика» мне ближе просто на уровне ощущений. Иногда по работе приходится ездить на авто с «автоматом», и какого-то особо удовольствия я не испытываю. Левая нога постоянно «танцует», все как будто не на своих местах. Да и расход топлива с АКПП выше, что тоже немаловажно, если вы не привыкли, что деньги падают на вас с неба».

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