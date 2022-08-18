закрыть
18 августа 2022, четверг, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Механика» – это как кнопочный телефон в 2022 году»

7
  • 18.08.2022, 13:41
  • 2,142
«Механика» – это как кнопочный телефон в 2022 году»

Белорусские водители спорят, какая коробка передач лучше.

На дворе 2022 год, на дорогах вовсю ездят электромобили, машины научились самостоятельно парковаться, а водители до сих пор спорят, какая коробка передач лучше. В преддверии скорой «автоматизации» автошкол и сдачи экзамена в ГАИ на авто с АКПП журналисты abw.by поинтересовались у читателей, какую коробку предпочитают они. Традиционно мнения разделились.

«За «автомат» принципиально»

Тимур: «Выбираю себе машины только с АКПП. Во-первых, это удобно. Во-вторых, глупо отказываться от технологий, которые упрощают нашу жизнь. Это как купить кнопочный телефон в 2022 году. У «автоматов» есть минусы, например, с буксировкой, с застрявшим автомобилем, но если ты знаешь про все нюансы и наперед рассчитываешь свой маршрут, то проблем не будет».

Дмитрий: «Я за «автомат» принципиально. Просто и комфортно. От автомобилей отца еще перешло. В 2005 году он купил первое авто на «автомате», и больше автомобилей с «механикой» у нас не было. Есть мотоцикл эндуро, там ручная коробка, она по бездорожью и холмам – необходимость. По ровной дороге надоедает щелкать передачи. В городском и трассовом циклах в ручной коробке нет необходимости. За 11 лет лично моего стажа на «автомате» неудобств он не доставил от слова «совсем».

«Чем же так хороша «механика»

Дмитрий: «За 10 лет стажа все мои автомобили были с «механикой». На ней я учился в автошколе, машины с механическими коробками были у отца – в общем, это такая вещь, которая воспринимается как должное. Помню, еще в начале обучения и совсем малого водительского опыта небольшие проблемы с переключением передач возникали и у меня, и у других таких же начинающих водителей. Привычка еще не выработана, автомобиль не чувствуешь, можешь заволноваться или просто «затупить», но все это временно. Потом начинаешь щелкать передачи не задумываясь, и вроде бы все нормально. Ты управляешь автомобилем, все контролируешь, все хорошо.

Но с появлением водительского опыта моя любовь к «механике» постепенно стала угасать. Поездив на других авто с «автоматами» и «роботами», я начал задумываться: чем же так хороша «механика"? Потенциально в МКПП меньше каких-либо технических проблем. Но разве так плохи «автоматы"? О вариаторах ничего сказать не могу – с ним сталкиваться не приходилось, в эту тему я не углублялся. У отдельных «роботов», да, есть проблемы с надежностью и стоимостью последующего ремонта. Но если говорить о классических АКПП, то у них все в порядке с надежностью. Тем более сейчас не 1990-е, когда в сервисах боялись этих коробок. В США подавляющее большинство автомобилей именно с «автоматом», как-то же они ездят и проблем не знают.

Не буду зарекаться, что мой следующий автомобиль будет непременно с «автоматом», по крайней мере я на это рассчитываю. АКПП – это удобнее, чем «механика». Если вы ездите где-то в небольшом городе или постоянно перемещаетесь по трассам, то, возможно, это не так заметно. Но когда ты каждый день ездишь от светофора к светофору, периодически попадая в небольшие заторы в час пик, МКПП начинает надоедать. С «автоматом» автомобиль превращается почти в детскую машину – нажал педаль и поехал. Зачем все остальные лишние телодвижения?"

«Дилетантам этого не понять»

Евгений: «15 лет проездил исключительно на «механике» на различных автомобилях. Два года назад по настоянию жены, так как она тоже иногда ездит, купил новое авто с автоматической коробкой. Моей радости нет предела. Больше на «механике» никогда не куплю машину».

Jim: «Люблю «механику». Четкие отлаженные переключения в нужный момент с чувством всех устройств. Где-то сцепление придержать, где-то вынуть предыдущую передачу без нагрузки и вставить следующую под выжим, сохранив инерцию, или затормозить двигателем, что особенно спасает на заднем приводе, работа с «газом» под переключения, работа со сцеплением под ситуацию… Только так ты как будто врастаешь в машину, рассекаешь пространство своей чистой волей – совершенно другие ощущения. Дилетантам этого не понять!

Езду за опытным водителем не повторит даже самая сложная АКПП. Кто ценит скорость и ощущения от дороги – тому «механика». Если вам надо комфортно кое-как доехать, тогда «автомат». Но кое-как доехать можно и на такси, и на метро, и на автобусе, только там еще руль крутить не надо.

P.S. Говоря о «механике», я подразумеваю исключительно транспортные средства на 200+ сил, а не коляски, обшитые фольгой, которые у нас ошибочно считаются машинами».

Валерий: «На «механике» можно выбрать обороты и передачу, которая тебе необходима здесь и сейчас. Можно тормозить двигателем, завестись с «толкача» и тягать товарища. Переключается быстрее. У меня друг на «автомате» не успел с линии удара уйти – пока кикдаун сработал, пока обороты набрала.... Да и привык уже. Левая нога на «автомате» ищет сцепление, а находит тормоза. В общем, «автомат» в голове и «автомат» в машине очень плохо сочетаются».

«Механика» ближе просто на уровне ощущений»

Сергей: «Я принципиально за «механику». В те времена, когда я учился водить, никаких «автоматов» и в помине не было. Так с тех пор и повелось. Абсолютно все автомобили были с МКПП, никаких проблем я с ними не испытываю. Переключений передач не замечаю абсолютно. Где-то это даже удобнее. «Автомат» может затормозить, когда нужно ускориться. Пока он «подумает», пока сбросит передачу, ты в этот момент обгоняешь тягач с полуприцепом. На МКПП я сам быстро переключусь на передачу ниже и не буду ничего ждать.

И «механика» мне ближе просто на уровне ощущений. Иногда по работе приходится ездить на авто с «автоматом», и какого-то особо удовольствия я не испытываю. Левая нога постоянно «танцует», все как будто не на своих местах. Да и расход топлива с АКПП выше, что тоже немаловажно, если вы не привыкли, что деньги падают на вас с неба».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип