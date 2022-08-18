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Украинские военные захватили в плен крымского предателя

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  • 18.08.2022, 13:56
  • 2,404
Украинские военные захватили в плен крымского предателя

Он добровольно перешел на сторону российских оккупантов после захвата Севастополя.

Украинские военнослужащие захватили в плен российского оккупанта, оказавшегося крымским предателем.

Соответствующее видео в четверг, 18 августа, обнародовал у себя в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Оказавшись в руках бойцов Сил обороны, захватчик сразу же начал утверждать, что идти воевать против Украины якобы не хотел.

«Вынудили. Отправили сюда. потому что контракт заканчивается», — заявил раненый пленный.

При этом злоумышленник признался, что сам он из временно подконтрольного РФ Севастополя, что свидетельствует о том, что он добровольно перешел на сторону российских оккупантов после захвата города в 2014 году.

Более того, даже в плену предатель не хотел четко отвечать на вопрос, кому на самом деле принадлежит Крым, а когда его спросили с Украины ли он, то и вовсе рассмеялся.

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