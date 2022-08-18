Украинские военные захватили в плен крымского предателя

Украинские военные захватили в плен крымского предателя1
- 18.08.2022, 13:56
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Он добровольно перешел на сторону российских оккупантов после захвата Севастополя.
Украинские военнослужащие захватили в плен российского оккупанта, оказавшегося крымским предателем.
Соответствующее видео в четверг, 18 августа, обнародовал у себя в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Оказавшись в руках бойцов Сил обороны, захватчик сразу же начал утверждать, что идти воевать против Украины якобы не хотел.
"Вынудили и отправили сюда, контракт заканчивается".— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) August 18, 2022
А зраджувати Україну та присягати окупантам в м. Севастополь теж примусили?
Кинули братушки на м'ясо, але цьому повезло більше ніж іншим.
Здався у полон і отримав медичну допомогу.
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/VFlJ5EoHeq
«Вынудили. Отправили сюда. потому что контракт заканчивается», — заявил раненый пленный.
При этом злоумышленник признался, что сам он из временно подконтрольного РФ Севастополя, что свидетельствует о том, что он добровольно перешел на сторону российских оккупантов после захвата города в 2014 году.
Более того, даже в плену предатель не хотел четко отвечать на вопрос, кому на самом деле принадлежит Крым, а когда его спросили с Украины ли он, то и вовсе рассмеялся.