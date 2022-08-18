Олег Жданов: Лукашенко отдает РФ военную технику и боеприпасы 6 18.08.2022, 14:46

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Олег Жданов

Диктатор поддерживает российскую военную агрессию.

Лукашенко отдает военную технику и боеприпасы России, что еще больше снижает вероятность наступления из Беларуси

Об этом 18 августа в эфире «FreeДом» заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.

«Что касается белорусской армии, то угроза осталась на том же уровне. Даже можно сказать немного снизилась. Почему? Потому что Лукашенко очень активно отдает боеприпасы.

Эшелон за эшелоном идут. Он отдает боеприпасы РФ, снимает с хранения технику и отдает РФ, а перед началом войны никто патроны не раздает. Напротив патроны собирает, чтобы аккумулировать и использовать их в боевых действиях. А учения продолжаются каждую неделю», — заявил эксперт.

Жданов добавил, что Лукашенко, раздавая боеприпасы, снижает угрозу вмешательства белорусской армии в войну против Украины на стороне России.

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