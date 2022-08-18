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В России утверждают, что шоп-туры в Беларусь существуют

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  • 18.08.2022, 17:04
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В России утверждают, что шоп-туры в Беларусь существуют

Стоимость — почти $1 тысяча.

Россиянам стали предлагать туристические поездки в Беларусь для приобретения товаров и банковских карт. Первая поездка от российского туроператора FUN & SUN состоится 25 августа, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР сообщили, что россияне смогут отправиться в шоп-тур в Беларусь каждый четверг. Отправиться из Москвы в Минск предлагают на поезде или самолете.

Там также рассказали подробную программу пребывания в Минске: в первый день туристов ждет трансфер, заселение в четырехзвездочной гостинице и приветственный коктейль. Дальше все желающие могут получить консультации по выбору и оформлению карт Visa или Mastercard от белорусских банков, и при необходимости вместе с сопровождающим отправиться за этой услугой в банк.

В пятницу — шоппинг. Туристов проконсультируют, куда пойти за покупкой NIKE, ZARA, Massimo Dutti, Calvin Klein, Levis, Puma, Adidas, Hour Passion и других брендов. Кроме того, при желании российские туристы смогут заказать экскурсии по Минску.

В субботу те, кто оформлял банковскую карту, ее получат. В воскресенье — обратный вылет в Москву.

В АТОР также сообщили стоимость шоп-тура — 4 дня и 3 ночи с размещением в отеле 4* с завтраками без перелета стоит от 33 504 российских рублей (около 560 долларов. — Прим. ред.) на двоих. С перелетом от 57 866 российских рублей (около 965 долларов. — Прим. ред.) за двоих.

Отметим, что на сайте туроператора FUN & SUN отсутствует информация о данном туристическом предложении.

Накануне «Зеркало» также обращалось в компанию с вопросами о шоп-туре, на что нам сообщили, что их в программе нет «как и планов их организовывать».

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