На крупнейшей авиабазе РФ в Крыму прогремели взрывы

На крупнейшей авиабазе РФ в Крыму прогремели взрывы16
- 18.08.2022, 23:05
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Там находятся более 40 единиц авиации оккупантов.
Вечером 18 августа в оккупированном Крыму раздались взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, расположенной в северо-западной части Севастополя.
Об этом сообщает УНИАН.
Очевидцы слышали по меньшей мере взрывы в районе аэродрома Бельбек. Позже туда отправилась машина российского МЧС.
Через некоторое время в Сети появилось видео якобы из Бельбека. На кадрах виден пожар, слышны звуки взрывов и сигнала воздушной тревоги.
По информации местных, прямо сейчас на аэродроме Бельбек повторно прогремели взрывы. Продолжается пожар.
Аэродром Бельбек — крупнейшая авиабаза российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Более 40 единиц истребительной авиации оккупантов находилось на военном аэродроме Бельбек в Севастополе на момент взрывов.