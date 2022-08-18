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На крупнейшей авиабазе РФ в Крыму прогремели взрывы

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  • 18.08.2022, 23:05
  • 18,142
На крупнейшей авиабазе РФ в Крыму прогремели взрывы

Там находятся более 40 единиц авиации оккупантов.

Вечером 18 августа в оккупированном Крыму раздались взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, расположенной в северо-западной части Севастополя.

Об этом сообщает УНИАН.

Очевидцы слышали по меньшей мере взрывы в районе аэродрома Бельбек. Позже туда отправилась машина российского МЧС.

Через некоторое время в Сети появилось видео якобы из Бельбека. На кадрах виден пожар, слышны звуки взрывов и сигнала воздушной тревоги.

По информации местных, прямо сейчас на аэродроме Бельбек повторно прогремели взрывы. Продолжается пожар.

Аэродром Бельбек — крупнейшая авиабаза российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Более 40 единиц истребительной авиации оккупантов находилось на военном аэродроме Бельбек в Севастополе на момент взрывов.

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