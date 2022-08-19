В Минске остановили работу двух предприятий по переработке мяса и рыбы 5 19.08.2022, 9:37

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Оба расположены в Первомайском районе столицы.

В Минске на два предприятия по переработке мяса и рыбы пришли сотрудники ОБЭП и санстанции — они нашли нарушения санитарных норм. В результате их работа была приостановлена. Об этом сообщает столичная милиция.

Оба частных предприятия расположены в Первомайском районе Минска. Указано, что нарушения наши при переработке полуфабрикатов из мяса и рыбы.

«Обнаружено 100 килограммов мясной и 30 килограммов рыбной продукции, не соответствующей санитарным нормам. Данная продукция согласно заключению районного центра гигиены и эпидемиологии с учетом требований к ее производству признана непригодной к дальнейшему использованию», — говорится в сообщении.

Продавать продукцию запретили, деятельность предприятий приостановили.

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