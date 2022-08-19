Российские войска на правом берегу под Херсоном оказались в огневом «мешке» 3 19.08.2022, 9:51

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За две недели боевой потенциал оккупантов на юге Украины существенно снизится.

Вся правобережная группировка российских войск на юге фактически находится в огневом «мешке».

Об этом в интервью (ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Жданов согласился с выводами Института изучения войны (США), что следующие несколько недель будут решающими в боях на Херсонском направлении.

«Мы сегодня можем выносить всю логистику, что будет влиять на боеспособность частей. Когда начнется боеприпасный голод, горюче-смазочные материалы будут заканчиваться, продовольствие... Тогда эта группировка может потерять боеспособность. Тогда мы сможем им предложить либо сдаться в плен, либо отступать», - отметил эксперт.

До двух недель, по мнению Жданова, достаточно, чтобы снизить боевой потенциал российских войск до ситуации оставления позиций.

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