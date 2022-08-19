Врачи назвали самый полезный напиток для людей старше 40 лет 1 19.08.2022, 9:59

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Это фактически «эликсир вечной молодости».

Специалисты в области питания пришли к выводу, что какао — не только вкусный и согревающий напиток: это чудесное средство для поднятия настроение и повышения жизненного тонуса, а также отличный иммуностимулятор.

Об этом пишет rsute.

Этот невероятно вкусный напиток способствует улучшению памяти, налаживает кровообращение и даже нормализует уровень холестерина в крови. Какао – напиток дарит ощущение тепла и уюта.

Безусловно, какао-бобы являются лидером по содержанию полезных микроэлементов; в нем содержится цинк — очень важный элемент для производства белка и поддержания женского здоровья.

Также в какао-бобах содержатся полезные жиры (около 15%) и углеводы (около 7%), а еще они содержат чистые антиоксиданты и клетчатку.

Не так давно ученые обнаружили, что в какао-бобах содержится такой элемент как эпикатехин. Это то вещество, которое помогает организму бороться с онкологией и диабетом, а также предотвращает инфаркты и инсульты.

По результатам исследования американских ученых какао не приводит к ожирению, а даже наоборот – способствует избавлению от лишних килограммов, так как при его употреблении насыщение наступает быстрее, чем от чая (зеленого или черного), или кофе.

Эксперты пришли к выводу, что какао лучше употреблять в первой половине дня. В какао – бобах содержится меланин, способствующий избегать вашей коже негативного влияния ультрафиолета; меланин также предотвращает солнечные ожоги и сохраняет молодость и упругость тканей.

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