«Продавцы не снижают цены – и эта тактика работает» 19.08.2022, 10:14

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Репортаж с регионального авторынка.

Автомобильная жизнь Беларуси сосредоточена в Минске, а регионы с их относительно скромным выбором отходят на второй план. Но как там вообще дела? С этим вопросом abw.by отправился на авторынок в северную столицу страны.

«Сколько будет машина стоять – на совести хозяина»

Рынок в Витебске встречает журналистов довольно скромным ассортиментом. И это не проблема отдельного рынка – просто сейчас такой сезон. Оживление здесь ожидают в сентябре, когда закончится лето и отпускная пора. Да и не классический это авторынок в его привычном понимании, а скорее автохаус под открытым небом. Продавцы сами устанавливают цены, а уж сколько авто будут искать новых владельцев – вопрос сговорчивости и желания продать. Хорошие варианты, как известно, долго не задерживаются.

На входе стоит Lada Largus 2020 года. Пробег скромный – чуть больше 38 тыс. км. Кондиционер, обогрев сидений, стеклоподъемники, парктроник – минимально необходимый набор опций присутствует. Цена – 14.900$.

Рядом Toyota Auris 2011 г.в. По белорусским меркам автомобилю еще ездить и ездить, да и пробег заявлен 130 тыс. км. Из отдельно отмеченных опций – климат-контроль. Цена у Auris не самая скромная – 10.300$. Быстро ли продастся?

«Для нас нет большой разницы, какую цену установил владелец авто, – сообщают на рынке. – Продавец пригнал автомобиль, сказал цену, и на этом все. Сколько будет машина стоять – на совести хозяина. Но в цене сейчас люди двигаются неохотно, предпочитают подождать. Причем, как показывает практика, эта тактика работает».

Идем дальше. Дизельный Land Rover Freelander 2003 года – 6300$, Mazda 626, выпущенная в 1998 году, с 2-литровым дизелем и кондиционером – 2200$, видавший виды Mercedes-Benz C-класса – 2250$.

Особняком поодаль стоят два тягача и трактор, но и они тоже непременно найдут своего покупателя. По понятным причинам – не так быстро. Что сейчас вообще востребовано на рынке? По словам владельца площадки, продается абсолютно все: и дешевые, и дорогие автомобили, а уже если что-то появляется на самом деле стоящее – нового хозяина такие машины находят чуть ли не моментально.

«Продавцы часто ставят максимально возможную цену»

ВАЗ-21013 выпуска 1982 года. Пробег 69 тыс. км, один владелец с момента покупки. Первоначальная цена 2200$ уже снижена до 1600.

Дорого? Есть предложение интереснее. Вводные таковы: ВАЗ-2109 с заявленным «родным» пробегом 30 тыс. км. «Родная» краска, гаражное хранение – все при нем. Цена ни много ни мало почти 4000$. Торг уместен.

По словам владельца площадки, в наибольшем дефиците сейчас «свежие» автомобили. Они есть, но их не хватает. Большинство машин в продаже уже успело сменить далеко не одну пару владельцев, продавцы избавляются от авто с нюансами и требующих глобальных вложений. И спрос все равно есть – вопрос цены.

Следуем вдоль ряда дальше. Дизельная Toyota Avensis 2000 года – 4550$, Peugeot 206, выпущенный в 2006 году, – 3150, Peugeot 306 выпуска 1994 года – 2250$. Хочется что-то посвежее примерно за те же деньги? На этот случай есть Priora 2012 г.в. за 3350$.

«Продавцы часто ставят максимально возможную цену. Посмотрят, что есть в объявлениях, и ориентируются на «верхние» цены. Если что-то появляется по низу рынка, такие машины, конечно, покупают быстрее. А потом тот же автомобиль может снова появиться в продаже, но уже с повышенной ценой. И вот так все смотрят друг на друга и постепенно повышают цены, перебивают друг друга. До бесконечности так продолжаться не может, в какой-то момент этот «пузырь» лопнет. Но пока как есть, так есть», – комментирует ситуацию с ценами администрация.

Классика жанра, на которой, вероятно, держатся все авторынки страны, – Volkswagen Golf. Кажется, если пропадет Golf, не станет и рынков. В данном случае покупателя ожидает модель 2002 года. Дизельный 1,9-литровый двигатель, кондиционер, электрические стеклоподъемники. Ценник – 5200$.

Тему немецкого автопрома продолжает Opel Vectra 2002 года с 2,2-литровым дизелем и в примерно той же комплектации, что и Golf. Но из дополнительных опций отдельно отмечен еще и круиз-контроль. 4500$ – и Opel может стать вашим.

Наконец, хиты последних лет – кроссоверы. Volvo XC90 и Honda CR-V, за цену которой в Витебске можно приобрести неплохую квартиру.

Вместо вердикта

Журналисты спрашивают напоследок: есть ли жизнь на рынке? Определенно есть.

- Рынок жив. «Бэушка» тем более будет жить. Кошельки у всех разные. Кому-то нужна за 5 тысяч долларов машина на дачу ездить, а кто-то и 25 тысяч готов на авто потратить, да только выбрать не всегда есть из чего. Не находят люди в регионах подходящее – едут в Минск. Что там по Беларуси ехать!..»

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