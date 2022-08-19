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Антон Геращенко: Скоро украинские беспилотники появятся над Москвой

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  • 19.08.2022, 10:16
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Антон Геращенко: Скоро украинские беспилотники появятся над Москвой

Россиян ждет тотальная война.

На аэродроме «Бельбек» прогремели сильные взрывы. Русские тг-каналы заявляют, что над Крымским мостом был якобы сбит украинский беспилотник, пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Это 300 километров от линии фронта.

Вероятно, скоро украинские беспилотники, сначала разведывательные, в потом ударные, появятся над Курском, Смоленском, Воронежем, Орлом, Калугой, потом Москвой, Питером, Нижним Новгородом, Самарой, Стартовым, Грозным.

Впереди россиян ждет тотальная война и всеобщая мобилизация.

Если не хотите сдохнуть под ударами НАТОвского оружия в Украине - вставайте и сбрасывайте иго путина со своих плечей.

«В районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат, никаких повреждений нет, никто не пострадал», - гауляйтер Севастополя Развожаев

Сегодня в Севастополе впервые с 22 июня 1941 года воздушная тревога. Якобы в небе над городом средства ПВО засекли украинский беспилотник.

И это, кстати, первая воздушная тревога в на оккупированной территории Украинского Крыма после Второй Мировой войны.

До сих пор в РФ запрещали включать сигналы воздушной тревоги. Теперь это станет для них обыденностью.

Но самое главное, включили воздушную тревогу, а бомбоубежища в Севастополе открыли или нет?

Если нет, то почему?

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