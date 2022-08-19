С Кремлем пора прощаться 6 Лилия Корнилова

19.08.2022, 11:52

9,878

Россия вступила в конфликт и со странами ОДКБ.

В четверг, 18 августа, Россия разразилась порцией угроз в адрес стран-членов ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС. «Исходим из того, что контакты с недружественными России странами не должны наносить ущерб стратегическому партнерству с нашей страной, противоречить обязательствам в рамках действующих соглашений общих объединений, включая ОДКБ и ЕАЭС, СНГ и ШОС», — заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Так он прокомментировал стартовавшие в Таджикистане учения.

Командно-штабные военные учения «Региональное сотрудничество–22», организованные Центральным командованием США, начались 11 августа в Душанбе. Они продлятся до 20 августа. В них принимают участие военные Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Узбекистана и Таджикистана. Как сказал посол США в Душанбе Джон Марк Поммершайм, «Региональное сотрудничество-2022» — одно из крупнейших военных учений США с участием стран Центральной и Южной Азии», которое «предоставляет нам уникальную возможность укрепить связи с нашими партнерами в регионе». Учения направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности; повышение национальных возможностей по перехвату оружия массового уничтожения, террористических элементов и наркотиков; помощь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и обмене информацией. До пандемии Covid-19 серия учений «Региональное сотрудничество» проводилась ежегодно с 2004 года в одной из стран-участниц, в том числе и в США.

Претензии России в первую очередь адресованы странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — ручного военного блока Кремля. В него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия. Пропагандисты задаются вопросом, как учения «Региональное сотрудничество-2022» вообще могли состояться, тем более в столь напряженное для российско-американских отношений время, да еще и под носом у крупнейшей российской военной базы в Центральной Азии. Намекают, что у РФ есть серьезное преимущество перед Вашингтоном — контакты с талибами. Якобы Кремлю удается договариваться по многим вопросам, и этим можно воспользоваться, чтобы поджечь регион. И сами успокаивают себя, что американцы улетят, а регион останется под их контролем.

В мае 2022 года исполнилось 30 лет с момента создания ОДКБ, формально для «укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов». Но за эти годы военный блок так никому и не помог. По-прежнему конфликтуют Кыргызстан и Таджикистан, ОДКБ не защитил Армению во время вооруженного конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Военные силы блока, преимущественно российские военнослужащие, были задействованы один раз — но не для защиты независимости, территориальной целостности и суверенитета участника, а для подавления протестов в Казахстане в январе 2022 года. Правда, участие ВС РФ в событиях тех дней закончилось скандалом — россияне начали прибывать 5–6 января, но уже 12 января президент Казахстана объявил о завершении их «миротворческой» миссии.

После полномасштабного военного вторжения России в Украину участники ОДКБ дистанцировались от Кремля. В июне глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от них заявить о своей позиции по Украине. «Вот есть организация ОДКБ, по-моему. От этой организации для России никакой пользы нет, а Россия всем помогает. Все европейские лидеры приезжают к [президенту России Владимиру] Путину, ведут по телефону переговоры, защищают интересы Украины, а наши ОДКБ-шники, вы почему молчите, не говорите о своих соседях? Почему вы не стараетесь делать так, чтобы война закончилась? Почему у вас нет позиций против нациков, бандеровцев, фашистов, которые убивали наших предков, мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки или Европы, все молчите», — заявил он. Кадыров призвал их: «Объединитесь и скажите свое слово, ничего не будет».

По его мнению, «если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг». Лидеры стран-членов ОДКБ давно «определились и сделали свой шаг», так что призыв Кадырова проигнорировали, как проигнорируют и угрозы Нечаева.

Заявление Кремля о том, что контакты с «недружественными» государствами не должны наносить ущерба стратегическому партнерству с Россией, звучит как призыв покинуть блок. На 176-й день взятия Киева за три дня РФ оказалась в международной изоляции, и внесла в список «недружественных» 49 государств: от Великобритании, США и ЕС до Монако. Россия объявила войну цивилизованному миру и теперь, стуча кулаками по столу, требует, чтобы связи участников ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС с государствами, которые Кремль объявил «недружественными», не противоречили их обязательствам перед Россией.

Российский дипломат не указал, кому конкретно адресованы его угрозы, но у половины участников ОДКБ «рыльце в пушку». В учениях под патронатом США участвуют военные силы Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. Несколькими днями ранее, 5 августа, Казахстан подписал соглашение об обмене разведывательной и военной информацией с Турцией — страной-членом НАТО. Армения уже дважды с начала лета принимала делегации американских высокопоставленных чиновников: 8–9 июня Ереван посетила замгоссекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд; 15 июля с рабочим визитом прибыл директор ЦРУ Уильям Бернс без анонса посольства. 28 июля стало известно, что США предоставят Армении грант в $120 млн на укрепление демократии и экономическую стабильность. В конце мая помощник госсекретаря США Дональд Лу совершил поездку в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. А в июне по замысловатому маршруту проехался вновь назначенный глава Центрального командования США генерал армии Майкл Эрик Курилла.

Россия занимает первое место в мире по площади, но «жадность фраера сгубила». Постсоветские республики должны понимать, что Украина сейчас выполняет роль барьера, который отделяет в первую очередь их от путинской России. В их интересах оказывать всяческую, в том числе военную, поддержку, и сказать «давай, до свидания» Кремлю. Если барьер падет, они станут следующими, о чем постоянно говорят не только «соловьевы», «скабеевы» и прочие пропагандисты, но и российские дипломаты. И первым будет Казахстан.

Лилия Корнилова, «Обозреватель»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».