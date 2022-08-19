закрыть
19 августа 2022, пятница, 12:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

С Кремлем пора прощаться

6
  • Лилия Корнилова
  • 19.08.2022, 11:52
  • 9,878
С Кремлем пора прощаться

Россия вступила в конфликт и со странами ОДКБ.

В четверг, 18 августа, Россия разразилась порцией угроз в адрес стран-членов ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС. «Исходим из того, что контакты с недружественными России странами не должны наносить ущерб стратегическому партнерству с нашей страной, противоречить обязательствам в рамках действующих соглашений общих объединений, включая ОДКБ и ЕАЭС, СНГ и ШОС», — заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Так он прокомментировал стартовавшие в Таджикистане учения.

Командно-штабные военные учения «Региональное сотрудничество–22», организованные Центральным командованием США, начались 11 августа в Душанбе. Они продлятся до 20 августа. В них принимают участие военные Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Узбекистана и Таджикистана. Как сказал посол США в Душанбе Джон Марк Поммершайм, «Региональное сотрудничество-2022» — одно из крупнейших военных учений США с участием стран Центральной и Южной Азии», которое «предоставляет нам уникальную возможность укрепить связи с нашими партнерами в регионе». Учения направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности; повышение национальных возможностей по перехвату оружия массового уничтожения, террористических элементов и наркотиков; помощь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и обмене информацией. До пандемии Covid-19 серия учений «Региональное сотрудничество» проводилась ежегодно с 2004 года в одной из стран-участниц, в том числе и в США.

Претензии России в первую очередь адресованы странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — ручного военного блока Кремля. В него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия. Пропагандисты задаются вопросом, как учения «Региональное сотрудничество-2022» вообще могли состояться, тем более в столь напряженное для российско-американских отношений время, да еще и под носом у крупнейшей российской военной базы в Центральной Азии. Намекают, что у РФ есть серьезное преимущество перед Вашингтоном — контакты с талибами. Якобы Кремлю удается договариваться по многим вопросам, и этим можно воспользоваться, чтобы поджечь регион. И сами успокаивают себя, что американцы улетят, а регион останется под их контролем.

В мае 2022 года исполнилось 30 лет с момента создания ОДКБ, формально для «укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов». Но за эти годы военный блок так никому и не помог. По-прежнему конфликтуют Кыргызстан и Таджикистан, ОДКБ не защитил Армению во время вооруженного конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Военные силы блока, преимущественно российские военнослужащие, были задействованы один раз — но не для защиты независимости, территориальной целостности и суверенитета участника, а для подавления протестов в Казахстане в январе 2022 года. Правда, участие ВС РФ в событиях тех дней закончилось скандалом — россияне начали прибывать 5–6 января, но уже 12 января президент Казахстана объявил о завершении их «миротворческой» миссии.

После полномасштабного военного вторжения России в Украину участники ОДКБ дистанцировались от Кремля. В июне глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от них заявить о своей позиции по Украине. «Вот есть организация ОДКБ, по-моему. От этой организации для России никакой пользы нет, а Россия всем помогает. Все европейские лидеры приезжают к [президенту России Владимиру] Путину, ведут по телефону переговоры, защищают интересы Украины, а наши ОДКБ-шники, вы почему молчите, не говорите о своих соседях? Почему вы не стараетесь делать так, чтобы война закончилась? Почему у вас нет позиций против нациков, бандеровцев, фашистов, которые убивали наших предков, мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки или Европы, все молчите», — заявил он. Кадыров призвал их: «Объединитесь и скажите свое слово, ничего не будет».

По его мнению, «если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг». Лидеры стран-членов ОДКБ давно «определились и сделали свой шаг», так что призыв Кадырова проигнорировали, как проигнорируют и угрозы Нечаева.

Заявление Кремля о том, что контакты с «недружественными» государствами не должны наносить ущерба стратегическому партнерству с Россией, звучит как призыв покинуть блок. На 176-й день взятия Киева за три дня РФ оказалась в международной изоляции, и внесла в список «недружественных» 49 государств: от Великобритании, США и ЕС до Монако. Россия объявила войну цивилизованному миру и теперь, стуча кулаками по столу, требует, чтобы связи участников ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС с государствами, которые Кремль объявил «недружественными», не противоречили их обязательствам перед Россией.

Российский дипломат не указал, кому конкретно адресованы его угрозы, но у половины участников ОДКБ «рыльце в пушку». В учениях под патронатом США участвуют военные силы Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. Несколькими днями ранее, 5 августа, Казахстан подписал соглашение об обмене разведывательной и военной информацией с Турцией — страной-членом НАТО. Армения уже дважды с начала лета принимала делегации американских высокопоставленных чиновников: 8–9 июня Ереван посетила замгоссекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд; 15 июля с рабочим визитом прибыл директор ЦРУ Уильям Бернс без анонса посольства. 28 июля стало известно, что США предоставят Армении грант в $120 млн на укрепление демократии и экономическую стабильность. В конце мая помощник госсекретаря США Дональд Лу совершил поездку в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. А в июне по замысловатому маршруту проехался вновь назначенный глава Центрального командования США генерал армии Майкл Эрик Курилла.

Россия занимает первое место в мире по площади, но «жадность фраера сгубила». Постсоветские республики должны понимать, что Украина сейчас выполняет роль барьера, который отделяет в первую очередь их от путинской России. В их интересах оказывать всяческую, в том числе военную, поддержку, и сказать «давай, до свидания» Кремлю. Если барьер падет, они станут следующими, о чем постоянно говорят не только «соловьевы», «скабеевы» и прочие пропагандисты, но и российские дипломаты. И первым будет Казахстан.

Лилия Корнилова, «Обозреватель»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников