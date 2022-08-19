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Куда пропал Макей?

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  • 19.08.2022, 12:39
  • 3,054
Куда пропал Макей?
Владимир Макей

Последнее упоминание о лукашенковском министре было почти месяц назад.

Последнее упоминание о Владимире Макее на сайте Министерства иностранных дел датируется 29 июля. Почти месяц тишина — редкость для чиновника такого ранга. Куда он девался? Похоже, проводил отпуск с семьей в месте, далеком от мейнстримных направлений.

Коллеги Макея сказали «Нашей Ниве», что он был в плановом отпуске. Но где?

Ответ можно найти в инстаграме, на странице жены Макея. Вера Полякова постила фото из своего отпуска с геотегом Бильгяха. Это курортный городок на Апшеронском полуострове на Каспийском море в Азербайджане. Далеко не самый престижный курорт. Но что делать, если Европа для Макея сейчас закрыта?

Хотя европейцы и считают Владимира Макея причастным к организации каналов незаконной миграции в ЕС и подавлению общества, он не является подсанкционным лицом — министру иностранных дел коридор оставляют открытым для ведения «диалога». Но поехать на отдых на хороший курорт семья Макея не может — лукашенковцам сейчас это запрещает система. Для отдыха им рекомендуют сейчас только «дружеские страны», Азербайджан среди них.

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