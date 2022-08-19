Украина открыла сезон охоты на «хищников» в Крыму 19.08.2022, 12:42

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Фото: facebook Андриан Галач

Полковник ВСУ оценил влияние взрывов на авиабазах РФ на ход войны.

Ситуация с безопасностью в Крыму ухудшается. В Кремле озабочены взрывами на военных базах, ведь Джанкой и Гвардейское являются базами для двух важнейших российских военных аэродромов на полуострове. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, играющим важную роль в обеспечении российских операций на юге Украины. Так что «бавовна» на этих объектах приведет к ухудшению материально-технического снабжения российских оккупантов. Кроме того, Крым превращается во вторую Чернобаевку и россияне оказались перед сложным выбором. Об этом в спецэфире Апостроф TV рассказал полковник в отставке Андриан Галач.

– Означают ли взрывы, которые происходили в последнее время в Крыму, что военные действия перемещаются на территорию полуострова?

– Я бы сказал, что Крым обречен стать новой Чернобаевкой. Россияне оказались перед очень сложным выбором, им нужно либо полностью перестроить свои стратегические и логистические маршруты, либо поступить так, как они поступали в Чернобаевке. То есть попытаться защититься минимальными усилиями и смириться с тем, что ВСУ будут наносить все новые и новые удары.

– Владимир Зеленский призвал граждан не находиться рядом с военными аэродромами и военными объектами в Крыму, а лучше вообще уехать с оккупированного полуострова. Это можно считать анонсом новых «хлопков» на территории Крыма?

– Понятно, что военные объекты на территории Крыма всегда были соблазнительной целью для наших вооруженных сил. Но раньше у нас не было возможностей работать на столь большие расстояния. Эти мощные удары, которые мы нанесли один за другим, говорят о том, что мы открыли сезон охоты на хищников в Крыму, и эта лицензия на охоту бессрочна. Мы ее будем использовать до тех пор, пока не освободим всю территорию Украины от рашистов.

Но здесь не стоит надеяться, что россияне настолько тупые. Часто спрашивают, а почему вообще случается Чернобаевка? Из-за того, что они тупые? Нет, на самом деле они действовали рационально. Что произошло? Когда мы начали наносить удары по Чернобаевке, россияне так же оказались перед выбором, либо полностью перестроить модель логистического снабжения, либо принимать очень дорогостоящие и длительные по времени меры, либо смириться с тем, что время от времени их будет накрывать, но тем не менее они смогут выполнять свои задачи. И пока не были перекрыты логистические пути, в первую очередь Антоновский мост, они в принципе компенсировали те удары, которые мы наносили по Чернобаевке.

Какое решение они выбирали? Усилить противовоздушную оборону, сократить время хранения техники и быстрее ее передавать. То есть они хотели обойтись малой кровью, но природный и инфраструктурный ландшафт Херсонщины не позволял им использовать другую альтернативу. Именно поэтому сложился эффект Чернобаевки.

– Британская разведка сообщает, что в Кремле очень озабочены взрывами в Крыму. Это значит, что Россия будет усиливать оборону полуострова в ближайшее время?

– Мы понимаем, что Крым – это главный логистический и стратегический хаб россиян. Им питается вся южная группировка. Но сейчас ситуация складывается не в их пользу. Мы вызывающе пугаем их контрнаступлением и уже его реализуем. Времени на принятие решений или на принятие каких-либо стратегических действий на долгую перспективу у них не осталось. Им нужно принимать быстрые решения, которые могли бы, по их мнению, быть эффективными.

Таких решений на самом деле не так много, и они будут вынуждены согласиться с тем, что наши вооруженные силы будут наносить все новые и новые удары по Крыму. У нас на очереди аэродром в Джанкое, который имеет стратегическое значение для россиян, и достаточно объектов, которые, я убежден, на сегодняшний день являются стратегическими целями для ВСУ.

– Да, целей достаточно. Это значит, что остров перестал быть курортом?

– 100%. Теперь отдых в Крыму будет выглядеть примерно, как в Израиле. Только Израиль много лет готовился к длительной войне и выживанию в окружении.

Может ли прилететь по другим объектам в Крыму? Да. Есть ли территория на полуострове, куда не могут достать наши удары? Нет. В частности, на южном берегу есть много военных объектов, куда может прилететь в любой момент. Испуганные россияне еще долго будут рассказывать о том, что видели и посылать картинки своим родственникам. А также рассказывать о своих эмоциях, которые они испытали, возможно, впервые за все время войны.

Я думаю, что эпоха вежливых людей завершилась. Началась эпоха большой охоты.

– Очень много говорили о взрывах складов с боеприпасами возле Джанкоя, а вот то, что также поразили трансформаторную подстанцию, обсуждали меньше. Почему подрыв этой подстанции также важен?

– Действительно, один из объектов, который был разрушен в результате «бавовны»,как мы говорим, это силовая электроподстанция в поселке Майорское. Это магистральная подстанция, и это очень важный стратегический объект для россиян. Такие подстанции используются для снабжения электроэнергией от электростанции на большие расстояния. Например, эта подстанция могла быть использована в случае, если бы россияне захотели передавать электроэнергию из нашей ЗАЭС в Крым и далее на материковую Россию.

На сегодняшний день, конечно, есть варианты обходной схемы использования этого объекта, но он уже не может работать в штатном режиме. Он не способен полноценно играть роль передатчика или поставщика электроэнергии от ЗАЭС в Крым. И стоимость ремонта такого объекта может достигать десятки миллионов гривен, а также требуется много времени на восстановление. Это большое достижение наших сил обороны.

– То есть пока будут ремонтировать эту подстанцию, у нас есть время поразить другие подобные объекты?

– Конечно. Хочу повторить, что у россиян выбор очень ограничен. Скорее всего, им придется прибегнуть к их наилучшему способу решать все проблемы, а именно, повышать, укреплять, усиливать, маневрировать и тому подобное. Какие-то серьезные меры для того, чтобы защитить эти объекты, требуют очень много времени и ресурсов, которых у россиян нет и которые они раньше не использовали.

– В российских СМИ появилась информация, что после ряда провалов, в частности, потопления крейсера «Москва» и диверсии на аэродроме в Саках, Путин сменил командующего Черноморским флотом РФ. Новым командующим стал вице-адмирал Виктор Соколов. По вашему мнению, действительно ли с этим связано новое назначение, и ждать ли нам других ротаций среди руководства ВС РФ?

– Безусловно, это связано с безопасностью. Но замена командующего выглядит как передвижение инвентаря в известном заведении. Сколько здесь не меняй, ситуация с ударом по Джанкое говорит о том, что это не приведет к серьезным последствиям. Сколько бы они ни меняли командующих, сколько бы они ни пытались кадрово усилить группировку ЧФ РФ, если мы открыли охоту, если у нас появились возможности работать в глубоком тылу, то мы будем пользоваться этой возможностью, пока не освободим Крым.

– Значит ли это назначение, что безопасность в Крыму будет усилена, и наши вооруженные силы не будут иметь доступ к полуострову?

– Здесь есть две новости, и обе хорошие. Первая состоит в том, что командующий, чтобы не быть снятым с должности, будет вынужден привлекать дополнительные резервы для защиты большого количества объектов, расположенных в Крыму. Если они будут отвлекаться на это, они не могут использовать эти силы для действий на Южно-Бугском плацдарме, где у нас активно развивается наступательная операция. Они не могут значительно усилить другие группировки, с которыми мы ведем активную борьбу. То есть это такой серьезный рычаг сдерживания.

Во-вторых, они должны полностью перестроить свои логистические сети в глубоком тылу. Это снова большая нагрузка, потому что они не знают, какой будет наша следующая цель. Я уверен, что будут еще удары, которые будут иметь такой же резонанс, как и предыдущие. И они ничего не могут с этим поделать.

– В России уже сейчас ощущается нехватка человеческого ресурса, или так называемого «пушечного мяса». Они пытаются затягивать в войну граждан других государств, особенно Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана. В Чечне ловят молодых людей из сельской местности и заставляют подписывать контракты, угрожая уголовным преследованием или пытками. Удастся ли России таким образом значительно усилить свою армию?

– Мы знаем, что в 20-х числах августа Россия намерена отправить свой третий армейский корпус, который дислоцируется в Мулино, для участия в войне в Украине. Это примерно 15 тысяч армейцев. Но мы должны понимать, что наиболее подготовленных воинов они либо уже используют, либо они уже лежат в украинской земле.

Наибольший вызов, с которым столкнулись россияне, это недостаточное количество квалифицированных офицеров, которые должны возглавлять такие подразделения и обучать других. В Украине Россия потеряла более тысячи офицеров.

О чем говорит переброска этого стратегического резерва ближе к линии фронта? Для начала нужно понять, зачем вообще на войне используется резерв. Есть две цели. Первая, это так называемое последовательное использование силы. К примеру, если вы прорвали оборону противника и вам нужно усиление для продолжения боевых действий и наступательного натиска. Вторая, когда надо прикрыть тыл, когда появляются непредсказуемые обстоятельства и вам срочно нужно эту дыру чем-то заткнуть.

Поэтому привлечение этих резервов говорит о том, что наши вооруженные силы, нанося удары по логистическим маршрутам, командным пунктам, по живой силе противника, создали такую ситуацию, что она стала непредсказуемой для россиян и они вынуждены затыкать этим резервом сложные участки фронта. Но такое количество и качество этого резерва, по мнению многих экспертов, не повлияет на ситуацию на фронте.

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