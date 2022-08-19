Экипаж украинского танка Т-64 испепелил вражеский бронетранспортер МТ-ЛБ с зенитной установкой

Экипаж украинского танка Т-64 испепелил вражеский бронетранспортер МТ-ЛБ с зенитной установкой2
- 19.08.2022, 14:13
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Точные удары показали на видео.
Воины Вооруженных сил Украины продемонстрировали очередной точный удар по технике оккупантов. Из танка Т-64 БМ защитники поразили вражеский многоцелевой плавающий бронетранспортер (МТ-ЛБ).
Соответствующее видео было обнародовано на странице 22-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в Facebook. «Оружием – каким бы крутым оно ни было – руководят смелые украинские воины, которые уже 177-й день войны защищают украинскую землю от российских оккупационных войск», – говорится в публикации.
Воины батальона рассказали, что обнаружили бронетехнику противника во время проведения разведки.
Защитники показали, как из танка Т-64 БМ они поражают МТ-ЛБ с 23-мм зенитной установкой ЗУ-23-2, которая, по мнению врага, была надежно спрятана.
«Уничтожаем российских оккупантов вместе с их бронетехникой. Противник будет уничтожен, а украинская земля будет полностью очищена от вражеских захватчиков», – заверили воины.