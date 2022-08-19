На Луганщине уничтожена ремонтная база россиян 19.08.2022, 16:48

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Ликвидированы сотни единиц техники.

В поселке Лотиково Луганской области неизвестные уничтожили ремонтную базу россиян с большим количеством техники. Приблизительные потери противника составляют около ста единиц боевой техники и по меньшей мере полсотни оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, «прилет» был настолько мощный, что ремонтной базы в поселке, где стояла пара танков и разнообразная тяжелая техника, больше не существует.

- Я уверен, здесь можно говорить: «дальше будет». Еще прилетать камни. Ну, они же сами просят, - добавил глава Луганской ОВА.

Под контролем Украины на Луганщине находится два населенных пункта

- Это буквально два села – там постоянно идут бои, идут обстрелы из различного вооружения, том выезжать оттуда – это смертельно опасно, – рассказал Гайдай.

Он также сообщил, что на Луганщине остаются ориентировочно 350 тыс. мирных жителей. Они еще могут эвакуироваться и для этого существуют три пути выезда.

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