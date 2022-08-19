В Пентагоне раскрыли детали новой помощи Украине 1 19.08.2022, 20:00

США передадут военную помощь на сумму около $775 миллионов.

США готовятся передать дополнительную военную помощь Украине на сумму около 775 млн долларов. В пакет, в частности, войдут боеприпасы для HIMARS, беспилотники и ракетные системы.

Об этом сообщает американская журналистка Кейтлин Дорнбос.

Чиновник Пентагона, пожелавший остаться анонимным, отметил, что США подготовили большой пакет помощи для Украины.

Пакет будет включать:

Боеприпасы для HIMARS

16 105-мм гаубиц и 36 тысяч артиллерийских снарядов к ним

15 дронов Scan Eagle

40 MRAP (бронированных машины с защитой от мин и засад)

Скоростные противорадиационные ракеты

Ракетные системы TOW

1000 дополнительных противоброневых систем Javelin

2000 противоброневых снарядов

«Мы видели, как Украина мастерски использует HIMARS на поле боя. Эта способность огня на большом расстоянии действительно изменила динамику на поле боя, поэтому мы хотим убедиться, что у Украины есть постоянный поток боеприпасов для удовлетворения своих потребностей», — сказали в Пентагоне.

Он отметил, что США продолжит предоставлять боеприпасы для HIMARS регулярно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».