Геращенко: Ответственно заявляю, что ВСУ не потеряли ни одной установки HIMARS 2.08.2022, 1:00

Советник министра внутренних дел Украины ответил российским пропагандистам.

Советник министра внутренних дел заявил, что Украина не потеряла ни одну установку HIMARS.

Об этом он написал в фейсбуке.

Геращенко отметил: "Роспропаганда сегодня раструбила на все свое ватное царство очередной фейк о якобы уничтожении в Харькове двух установок HIMARS.

Ответственно заявляю, что никакого уничтожения пусковых установок HIMARS ни в Харькове, нигде либо в другом месте Украины до сих пор не было.

Наоборот, с каждой неделей мы получаем все больше и больше разных реактивных систем залпового огня, в разы более мощных, чем HIMARS - M270 и MARS, способных за раз обрушить на головы врага сразу 12 высокоточных управляемых ракет, летящих на расстояние до 80 километров.

Всю их мощь орки почувствуют в ближайшее время на своих безмозглых головах!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».