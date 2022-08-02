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Геращенко: Ответственно заявляю, что ВСУ не потеряли ни одной установки HIMARS

  • 2.08.2022, 1:00
Геращенко: Ответственно заявляю, что ВСУ не потеряли ни одной установки HIMARS

Советник министра внутренних дел Украины ответил российским пропагандистам.

Советник министра внутренних дел заявил, что Украина не потеряла ни одну установку HIMARS.

Об этом он написал в фейсбуке.

Геращенко отметил: "Роспропаганда сегодня раструбила на все свое ватное царство очередной фейк о якобы уничтожении в Харькове двух установок HIMARS.

Ответственно заявляю, что никакого уничтожения пусковых установок HIMARS ни в Харькове, нигде либо в другом месте Украины до сих пор не было.

Наоборот, с каждой неделей мы получаем все больше и больше разных реактивных систем залпового огня, в разы более мощных, чем HIMARS - M270 и MARS, способных за раз обрушить на головы врага сразу 12 высокоточных управляемых ракет, летящих на расстояние до 80 километров.

Всю их мощь орки почувствуют в ближайшее время на своих безмозглых головах!"

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