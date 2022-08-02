ISW: Россия отводит войска на Донбассе и прекращает наступление на Славянск 4 2.08.2022, 7:50

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Это дает возможность для ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.

РФ продолжает перебрасывать войска из северной части Донецкой области для поддержки оборонительных позиций на юге Украины и, возможно, пока что приостанавливает Славянскую кампанию. Об этом говорится в анализе экспертов Института изучения войны (ISW).

Представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что две недели назад российские войска вывели тактические группы ВДВ из Донецкой области и передислоцировали их на оккупированные территории Херсонщины.

Оккупанты также передислоцируют подразделения Восточного военного округа, действующие в Славянске, на юг Украины и перебрасывают большое количество войск в Крым для подготовки к защите оккупированных Херсонской и Запорожской областей от контрнаступлений ВСУ.

Министерство обороны Великобритании также отметило, что войска РФ, вероятно, определили Запорожскую область как уязвимый фронт, нуждающийся в усилении. Генштаб Украины сообщил, что российские силы перегруппировываются в Запорожской области. На кадрах из социальных сетей видно, как в последние недели российские войска перебрасывают технику и персонал как в Запорожскую, так и в Херсонскую области.

"Вывод части российских войск из северной части Донецкой области лишит силы Славянска необходимой боевой мощи точно так же, как российские войска игнорировали фронты Запорожской и Херсонской областей во время наступательных операций в Луганской области. Вывод войск, вероятно, создаст возможность для украинских сил начать контрнаступление на Изюмском направлении, так же как захват Россией Луганской области позволил Украине создать условия для контрнаступления в Херсонской области. Передислокация российских войск в Запорожскую область также предполагает, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всей южной оси", - отмечают аналитики.

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