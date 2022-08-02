Российское термобарическое оружие: названы результаты первых экспертиз по теракту в Еленовке 4 2.08.2022, 8:21

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Информацию озвучил генпрокурор Украины.

Российские оккупанты применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие. Именно это послужило причиной гибели украинских пленных.

О первых выводах расследования международных экспертов по делу убийства украинских военных сообщил генпрокурор Андрей Костин в эфире национального телемарафона.

"Предварительные выводы экспертов говорят, что способом этого убийства является термобарическое оружие. Не ракетные обстрелы, в этом они уверены. Это также подтверждается той информацией, которую сейчас прорабатывают органы досудебного расследования под руководством процессуальных прокуроров", – отметил Андрей Костин.

На вопрос о том, привлекут ли к ответственности конкретных лиц, генпрокурор уточнил, что неотложные следственные действия уже начаты, однако они сложнее.

Костин также отметил, что сейчас нужно сфокусироваться на том, чтобы помешать россиянам извратить события страшной трагедии.

"На мой взгляд, приоритетным является разоблачение пропаганды и дезинформации о подрыве этого здания ракетными системами HIMARS," – добавил генпрокурор.

Костин еще раз подчеркнул, что выводы экспертов доказали, что взрыв в колонии – является следствием применения термобарического оружия. Именно этим оружием часто пользуется страна-агрессор.

Напомним: российские оккупанты нанесли удар по исправительной колонии в оккупированной Еленовке в Волновахском районе, в результате чего погибли более 50 пленных военных ВСУ. Ответственность за преступление Кремль попытался переложить на Украину. В то же время СБУ перехватила переговоры оккупантов по убийству украинских пленных в Еленовке. Из них следует, что "обстрел" колонии совершили военные РФ.

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