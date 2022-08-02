«100 российских целей приговорены»: США и Германия поставили Украине новые HIMARS и MARS II 6 2.08.2022, 10:04

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У Зеленского рассказали, сколько еще нужно для победы.

Запад продолжает поставлять новое оружие Киеву. Так, 1 августа в Украину прибыли немецкие РСЗО MARS II и «животворящие» американские HIMARS. И на этом военная помощь не заканчивается. Тем временем в Офисе Зеленского сообщили, сколько оружия нужно Украине, чтобы приблизиться к победе.

В Украину прибыли немецкие РСЗО MARS II

1 августа Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что немецкие дальнобойные ракетные системы залпового огня (РСЗО) MARS II уже доехали до Украины.

«В Украину прибыл третий брат семьи Long Hand — РСЗО MARS II из Германии. Спасибо Германии и лично моей коллеге Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы салютуют нашим немецким партнерам!» — написал он в своем твиттер-аккаунте.

Third brother in the Long Hand family - MLRS MARS II from Germany - has arrived in Ukraine.

Thank you to Germany and personally to my colleague #DefenceMinister Christine Lambrecht for these systems.

Our artillerymen salute our German partners!

🇺🇦🤝🇩🇪#StandWithUkraine pic.twitter.com/oapPzNjRjf — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022

Кстати, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) немецкая компания Krauss-Maffei-Wegmann доработала РСЗО, увеличив их размеры и массу.

Ракетная установка MARS II / MLRS-E сочетает в себе максимальную точность и большую дальность полета. Артиллерийская система является дальнейшим развитием базовой системы MLRS, разработанной странами-партнерами Германией, Францией, Великобританией, США и Италией в начале 1980-х годов, которая была введена в строй в 1983 году вооруженными силами США.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получает оружие, которого нет даже у немецкой армии.

«Мы перешли на более сложные и дорогостоящие системы. Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, контрбатарейные РЛС. Некоторые из этих систем настолько новы, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не были представлены в Бундесвере», — сказал он.

Американские HIMARS и помощь на $550 млн

Добрались до Украины и 4 новые реактивные системы залпового огня HIMARS от США.

«Я благодарен президенту США, министру обороны США Ллойду Остину и американцам за усиление украинской армии. Мы доказали, что умеем обращаться с этим оружием», — отметил глава украинского Минобороны Резников.

Кроме того, вечером 1 августа стало известно, что Украина получит от США новый пакет помощи на сумму в 550 миллионов долларов. В него войдут «большое количество» РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним калибра 155 мм. Об этом в Белом доме сообщил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

В настоящее время это уже 17 пакет помощи Киеву.

«Нужно умножать на два»

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что все, что дает Запад, «хорошо бы умножать на два».

Хотя, по его словам, даже теперешние поставки HIMARS позволяют поразить большинство оперативных целей.

«Сейчас Украина может выпустить 168 ракет одновременно — это 100 целей приговорены к смерти, а весь банк знаковых целей РФ – 200 штук от Харькова и до Херсона. 168 против 200 – это единовременное поражение в течение суток-двое всего, что они там натаскали», — заявил Арестович.

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