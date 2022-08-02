Дрон-камикадзе Phoenix Ghost нанес удары по тылам оккупантов в Украине 4 2.08.2022, 10:31

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Появилось первое видео применения уникального оружия.

Воины Вооруженных сил Украины активно используют на войне созданные фактически именно для них секретные дроны-камикадзе Phoenix Ghost. В сеть попало первое видео применения этой техники против российских оккупантов.

Кадры опубликовал Telegram-канал "Последний блокпост". На них показаны удары по тылу захватчиков, которые засели в украинском населенном пункте.

Первый удар с Phoenix Ghost украинцы смогли увидеть благодаря разведчикам 28-й отдельной механизированной бригады и Силам специальных операций.

В результате попадания защитникам удалось ликвидировать двух военнослужащих армии РФ и еще троих ранить. Уже после работы дрона-камикадзе позиции российских оккупантов воины ВСУ атаковали 82-мм пулеметом.

Отметим, что Phoenix Ghost – доон-камикадзе, разработанный специально для Вооруженных сил Украины, хотя создание беспилотного летательного аппарата началось еще до полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года. Как на самом деле выглядит этот дрон пока широкой публике не известно.

Ранее США передали украинские армии 120 баражирующих боеприпасов к Phoenix Ghost. А в рамках нового пакета военной помощи ВСУ получат еще 580 БПЛА.

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