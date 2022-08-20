Россияне массово бегут из Белгорода 20.08.2022, 3:00

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В четверг в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами.

Жители страны-оккупанта массово бегут из родного государства на фоне падения экономики и полномасштабной войны, которую их лидер в феврале развязал в Украине. А вишенкой на торте стала частые взрывы на территории РФ, которые не на шутку испугала ранее столь смелых россиян, пишет «Апостроф».

Видео с массовым бегством из Белгорода поделились в социальных сетях.

Люди начали убегать из соседней Белгородской области после того, как в четверг, 18 августа, загорелся склад с боеприпасами. Новый «хлопок» постиг оккупантов в районе села Тимоново, Валуйского городского округа.

После взрывов жителей соседних сел начали вывозить на безопасное расстояние. Кроме того, местное население пытается покинуть опасные территории и перебраться вглубь страны-оккупанта или же вовсе переехать за границу. Вот только сделать это теперь все сложнее, учитывая, что страны начали массово отказывать россиянам в визах.

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