закрыть
20 августа 2022, суббота, 4:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне массово бегут из Белгорода

  • 20.08.2022, 3:00
  • 3,646
Россияне массово бегут из Белгорода

В четверг в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами.

Жители страны-оккупанта массово бегут из родного государства на фоне падения экономики и полномасштабной войны, которую их лидер в феврале развязал в Украине. А вишенкой на торте стала частые взрывы на территории РФ, которые не на шутку испугала ранее столь смелых россиян, пишет «Апостроф».

Видео с массовым бегством из Белгорода поделились в социальных сетях.

Люди начали убегать из соседней Белгородской области после того, как в четверг, 18 августа, загорелся склад с боеприпасами. Новый «хлопок» постиг оккупантов в районе села Тимоново, Валуйского городского округа.

После взрывов жителей соседних сел начали вывозить на безопасное расстояние. Кроме того, местное население пытается покинуть опасные территории и перебраться вглубь страны-оккупанта или же вовсе переехать за границу. Вот только сделать это теперь все сложнее, учитывая, что страны начали массово отказывать россиянам в визах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников