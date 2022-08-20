Литовский метатель диска Миколас Алекна выиграл чемпионат Европы с рекордом соревнований 20.08.2022, 8:58

Сын двукратного олимпийского чемпиона в своей лучшей попытке отправил снаряд на 69,78 метров.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене, стал известен обладатель золотой медали в метании молота. Лучше других в данной дисциплине выступил 19-летний представитель Литвы Миколас Алекна, сообщает pressball.by.

Сын двукратного олимпийского чемпиона Виргилиюса Алекны в своей лучшей попытке отправил снаряд на 69,78 метра. Это новый рекорд континентальных форумов. Второе место занял прежний рекордсмен Кристьян Чех с результатом 68,28 метра. Британец Лоуренс Окой замкнул тройку сильнейших — 67,14 метра.

В 2021 году Алекна-младший не знал себе равных на чемпионатах Европы и мира среди спортсменов до 20 лет. Летом 2022 года спортсмен из соседней страны стал обладателем серебра чемпионата мира.

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