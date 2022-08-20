Российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» и авианосец «Адмирал Кузнецов» не сойдет на воду 5 20.08.2022, 10:02

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Для завершения ремонта не хватает запчастей.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» и крейсер «Адмирал Нахимов» никак не могут вернуться в состав ВМФ России. Их передачу, скорее всего, снова отложат.

Об этом рассказали в российских СМИ, сообщает 24 канал. Для завершения ремонта не хватает запчастей.

Заместитель генерального директора АО «Объединенная судостроительная корпорация» по военному кораблестроению Владимир Королев рассказал, что передачу ВМФ России авианосца «Адмирал Кузнецов» и крейсера «Адмирал Нахимов» могут задержать.

«В связи с задержками снабжения оборудования предприятиями кооперации существует возможность смещения сроков передачи флота «Адмирала Кузнецова» на 2024 год. Это же касается и крейсера «Адмирал Нахимов», – заявил чиновник.

По его словам, компания, конечно же, делает все возможное, чтобы выполнить ремонт в запланированные сроки, однако риск задержки существует.

Сроки передачи авианосца и крейсера уже сдвигались дважды. По информации Defence Express, модернизация стартовала еще в 2013.

Сначала ремонт обещали завершить «максимум к концу 2021 года». Затем сроки сдвинулись еще на 2 года. Причиной назвали проблемы с подрядчиками.

По информации российских СМИ, в результате модернизации «Адмирал Нахимов» должен стать носителем:

гиперзвуковых ракет «Циркон»,

сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс»,

крылатых ракет «Калибр».

Общее количество таких ракет в боезапасе корабля должно составлять 70 единиц.

В предыдущей его модификации было всего 20 ракет П-700 «Гранит».

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