На военном аэродроме РФ в Бахчисарае прогремели три мощных взрыва 13 20.08.2022, 11:19

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Поднимается огромный столб дыма.

Утром в субботу, 20 августа, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Над российским военным аэродромом в Бахчисарае поднимается дым. В небо над Севастополем подняли вертолет.

Местные Telegram-каналы сначала писали о двух взрывах в Бахчисарае. Якобы был сбит беспилотник.

Позже появились сообщения о том, что взрывов было три. Над военным аэродромом оккупантов начал подниматься дым.

«После взрыва в Севастополе в небе замечен армейский вертолет, задействованный в патрулировании над городом», – пишут крымские паблики.

Еще два вертолета замечены в районе Нахимовского училища.

Также сообщается о взрывах в селе Молочное Сакского района.

Местные СМИ пишут, что взрывы в небе «слышны со всех сторон» и предупреждают людей о том, чтобы они оставались дома как можно больше.

Напомним, утром 20 августа во временно оккупированном Россией Севастополе прогремели новые взрывы. Представители оккупантов РФ заявили о том, что был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ. Оккупанты признали, что им не удалось сбить беспилотник, который атаковал штаб ЧФ России в Севастополе.

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