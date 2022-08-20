В Британии и США выдвинули РФ ультиматум из-за провокаций на Запорожской АЭС 11 20.08.2022, 14:15

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Любое умышленное повреждение будет рассматриваться как как нападение на НАТО и запустит 5-ю статью устава Альянса.

В Великобритании и США предупредили Россию о последствиях провокаций на Запорожской АЭС в оккупированном украинском городе Энергодар. Глава комитета по обороне Британии Тобиас Эллвуд и американский конгрессмен Адам Кинзингер заявили, что любое умышленное повреждение стратегического объекта, вызванное потенциальной утечкой радиации, будет трактовано как нападение на страны-члены НАТО.

Так политики отреагировали на анонсированные российскими оккупантами провокации РФ на ЗАЭС, в совершении которых Россия намерена обвинить Украину. Соответствующие твиты появились в Twitter Эллвуда и Кинзингера.

«Давайте выясним: ЛЮБОЕ умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации в украинский ядерный реактор, будет нарушением статьи 5 НАТО», – предостерег Тобиас Эллвуд, комментируя публикацию The Times, посвященную подготовке российскими оккупантами провокаций на ЗАЭС.

По статье 5 устава, в случае вооруженного нападения на любое из государств Альянса, все остальные члены НАТО сочтут этот акт нападением на весь оборонный блок.

Абсолютно солидарен с Эллвудом американский конгрессмен Адам Кинзингер.

«Это действительно даже не подлежит дискуссии. Любая утечка будет убивать людей в странах НАТО, это автоматическая статья 5», – подчеркнул член Палаты представителей США.

Напомним, по данным украинской разведки, оккупанты могут устроить масштабный теракт на ЗАЭС. В ГУР отметили: учитывая количество оружия, которое находится на территории атомной станции, а также неоднократные провокативные обстрелы, есть высокая вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте.

Сотрудники станции, рискуя жизнью, сняли видео, где видно огромное количество российского вооружения и военной техники в машинном зале ЗАЭС, CNN подтвердило его достоверность.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал «отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать каких-либо других размещений военных сил или военного оборудования на этой территории». Россия это предложение отвергла.

В то же время оккупанты заявляют о намерениях полностью остановить ЗАЭС. В «Энергоатоме» уже заявили, что это приблизит сценарий радиационной катастрофы.

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