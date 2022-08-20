Россияне бегут из Севастополя: километровые пробки в Крыму показали на видео 5 20.08.2022, 19:29

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Подобная картина наблюдалась после первых взрывов на полуострове 9 августа на аэродроме «Саки».

После утренних взрывов во временно оккупированном Россией Крыму на дорогах по направлению из Севастополя в Ялту образовались многокилометровые пробки. В сети опубликовали соответствующее видео, снятое очевидцами, пишет unian.net.

Ранее подобная картина наблюдалась после первых взрывов на полуострове 9 августа на аэродроме «Саки».

Сообщалось, что взрывы в Крыму вызвали серьезную панику среди россиян на полуострове.

Взрывы в Крыму 20 августа: что известно

20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе врезался дрон неустановленного происхождения. В результате столкновения верх здания загорелся. Сообщалось, что обошлось без пострадавших.

Также утром 20 августа серия взрывов прогремела в Евпатории и Бахчисарае оккупированного Крыма.

После очередных «хлопков» Россия принялась усиливать меры безопасности на полуострове. В частности, из бухты Севастополя вывели боевые корабли на дежурство.

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