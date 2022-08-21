Новые атаки в Крыму: множество взрывов прогремело возле Алупки 3 21.08.2022, 8:26

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С беспилотников также были нанесены удары по Севастополю.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщает о вспышках в море у Алупки и «хлопке».

Об этом он написал в Facebook.

«Минут 40-50 назад в Алупке, в море, от берега на расстоянии 2-3 километра — 6-7 вспышек и позже — «хлопок», — отметил Чубаров.

Он также отметил, что «вечером правильные дроны обладают свойством возвращаться на позиции российских оккупантов — над Aqyar/Севастополем снова беспилотники, в которые орки пытаются попасть из ЗРК «Панцирь-С».

«Гауляйтер оккупированного Aqyar/Севастополя Развожаев подтвердил работу средств противовоздушной обороны», – написал глава Меджлиса.

Напомним, после утренних взрывов в оккупированном Севастополе 20 августа на выезде из города образовалась (многокилометровая пробка в направлении Ялты https://charter97.org/ru/news/2022/8/20/512154/). Очевидно, люди массово пытаются покинуть город, где утром доносились стрельба и взрывы в районе штаба Черноморского флота России.

Отметим, удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе 20 августа мог нанести дрон-камикадзе, а заявления оккупантов о сбитии дрона является ложью. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что теперь такие удары по военным объектам российских захватчиков в Крыму будут происходить постоянно, и «кто-то дает понять оккупантам, что их время закончилось».

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