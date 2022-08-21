Установлен тип БПЛА, атаковавший штаб Черноморского флота в Севастополе

Установлен тип БПЛА, атаковавший штаб Черноморского флота в Севастополе1
- 21.08.2022, 14:11
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Его можно свободно купить в Интернете.
Штаб Черноморского флота в Севастополе 20 августа, скорее всего, атаковал гражданский БПЛА.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
OSINT-исследователи допустили, что удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе был нанесен гражданским беспилотником SkyEye 5000mm Pro UAV.
Этот беспилотник может нести до 20 кг груза, развивать скорость до 150 км/ч и находиться в воздухе до семи часов. При этом его можно свободно купить через интернет.
На многочисленных кадрах видно, что дрон не был сбит российскими военными, что противоречит официальным заявлением оккупационных «властей» о якобы сбитии БПЛА прямо над крышей.
Как отмечают аналитики, беспилотник взорвался от удара, а не от того, что сработала российская ПВО.
Накануне в штаб Черноморского флота в Севастополе врезался БПЛА. Оккупанты утверждали, что беспилотник был сбит «стрелковым оружием», но упал на крышу. В результате в здании случился пожар.