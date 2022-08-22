В Новой Каховке «прилетело» в склад боеприпасов оккупантов 4 22.08.2022, 17:29

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Очевидцы сообщают о множественных взрывах, которые вызвали сильный пожар и детонацию боеприпасов.

В понедельник, 22 августа, Вооруженные силы Украины ликвидировали склад боеприпасов российских оккупантов в Новой Каховке Херсонской области. Соответствующие фото и видео публикуют в соцсетях, пишет «Апостроф».

Очевидцы сообщают о множественных взрывах, которые вызвали сильный пожар и детонацию боеприпасов.

Огромный столб дыма виден издалека.

Кроме того, сегодня ВСУ снова нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсонской области. В результате обстрела там вспыхнул пожар. Есть неподтвержденная информация, что по Антоновскому мосту во время удара ВСУ двигался КАМАЗ с боеприпасами.

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