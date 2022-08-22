Проект «Армия дронов» уже получил 472 беспилотника за донаты украинцев

Проект «Армия дронов» уже получил 472 беспилотника за донаты украинцев1
- 22.08.2022, 22:20
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Видеофакт.
472 беспилотника уже получил проект «Армия дронов», половина из них используется на фронте.
Об этом 22 августа в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он также показал видео, как бы выглядело небо, если бы все аппараты поднялись в воздух одновременно.
«Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, закупленный за ваши донаты», – написал чиновник.