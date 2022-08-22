Данилов объяснил, почему потери оккупантов в пять раз больше, чем у ВСУ 22.08.2022, 22:48

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Алексей Данилов

Украинцы «косили пачками» россиян.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему потери российских оккупантов в пять раз больше, чем у украинской армии.

В эфире 24 канала он отметил, что все, кто имеют отношение к военному делу, понимают, что атакующая сторона теряет намного больше.

«Я могу напомнить, что начиная с 24 февраля, мы их здесь косили пачками. Особенно под Киевом и в других наших областях», — сказал он.

Данилов отметил, что в РФ нет семей, которые «не слышали бы, что где-то кто-то погиб или получил ранения на территории Украины».

«То, что на сегодняшний день 1 к 5, — это абсолютно те цифры, которым можно доверять и понимать, что оно так и есть», — отметил Данилов.

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