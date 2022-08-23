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На Донбассе взорвали крупный склад боеприпасов армии РФ

  • 23.08.2022, 9:37
  • 4,630
На Донбассе взорвали крупный склад боеприпасов армии РФ

Пожар был виден на несколько километров.

В ночь на 23 августа в Кальмиусске (до 2016 года Комсомольское - ред.) Донецкой области сгорел очередной склад боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Звуки детонации боеприпасов оккупантов доносились во все близлежащие населенные пункты. Пожар на складе был виден на несколько километров.

В сети появились видео с места происшествия. На кадрах видно пламя пожара, а также слышны звуки детонации снарядов. Пока оккупанты замалчивают уничтожение своего склада с БК.

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