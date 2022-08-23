Две основные версии: полковник ФСБ указал на странный аспект в убийстве дочери Дугина 23.08.2022, 9:48

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На парковке в Подмосковье по непонятным причинам были отключены камеры видеонаблюдения.

20 августа под Москвой погибла Дарья Дугина – дочь главного идеолога «русского мира» Александра Дугина. ФСБ понадобилось всего два дня, чтобы «раскрыть» убийство, обвинив во всем Украину.

Однако версия причастности украинских спецслужб – путь, который заведет следствие в тупик. Она очень маловероятна. Об этом «24 каналу» сказал российский оппозиционер, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

По его мнению, подобная «спецоперация» слишком сложна и невыгодна, ведь она предполагает слежку, анализ образа жизни семьи Дугиных, контроль за их перемещениями, опознание дочери, наблюдение и т.д. «Это очень большой риск. Представьте, чего стоит провал?» – предположил он.

Проще нанять киллера, говорит Гудков, который выпустит пулю на парковке у дома или в подъезде, а затем исчезнет.

«Я бы не стал совершать такое сложное покушение, понимая, что противная сторона может меня разоблачить, и тогда это будет серьезный удар по моему имиджу», – подчеркнул российский оппозиционный политик.

Первая версия – сакральное убийство

По словам Гудкова, есть несколько фактов, свидетельствующих о том, что версия «сакральной жертвы» может быть правдивой:

Выключенные камеры на парковке.

Истерика Маргариты Симоньян в СМИ, которую она устроила не по зову души, а по приказу Кремля. «Я знаю, насколько она зависима от Кремля, и насколько она доверенное лицо кремля, которое получает самые важные и выполняет самые грязные задачи», – сказал Гудков.

3аявление ФСБ о гражданке Украины Наталье Вовк, подозреваемой в убийстве. Как будто она бежала в Эстонию, поэтому Россия требует передать ее правосудию. «Почему эта девушка, куда она взрывчатку приклеила, где и какие кнопки она нажимала? Об этом речь не идет», – подчеркнул Гудков.

«У меня это вызывает большие подозрения», – заметил российский оппозиционер.

Очевидно, для того чтобы привлечь человека к ответственности, должны быть даны хоть какие-то (даже косвенные) доказательства причастности определенного гражданина или гражданки к конкретному преступлению. «Возможно, они из-за мужчины поспорили», – предположил Гудков.

Вторая версия – «разборки»

Также Гудков рассматривает вероятность убийства из-за разного рода «разборок» – финансовые, провластные, за потоки, программы, «откаты», «распилы», назначение своих на должности. «Все то, что отрицательное, грязное и криминальное ежедневно происходит на территории так называемой «Донецкой республики», – сказал он.

Мы знаем, добавил он, что там все счета друг с другом сводятся криминальным методом. Там сидит банда из 90-х и применяет популярные к тому времени подходы.

В заключение Гудков подчеркнул, что не верит в участие украинских спецслужб. Больше всего он склоняется к версии о сакральном убийстве.

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