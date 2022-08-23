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Украинские Су-25 ударили по вражеским позициям: уникальные кадры

  • 23.08.2022, 12:14
  • 4,462
Украинские Су-25 ударили по вражеским позициям: уникальные кадры

Боевые самолеты ВСУ устроили оккупантам «жаркий» день.

В Сети появились уникальные кадры работы украинской авиации по позициям российских оккупационных войск.

Видео работы авиации распространили в Телеграм-канале «Оперативный ВСУ».

На видео продемонстрировано, как пара украинских боевых самолетов Су-25 заходит на боевой курс и устраивает врагу «жаркий» день на одном из направлений фронта.

После ударов по оккупантам, штурмовики меняют курс полета и отстреливают тепловые ловушки, чтобы защититься от возможной работы средств ПВО врага.

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