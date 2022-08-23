Украинские Су-25 ударили по вражеским позициям: уникальные кадры
- 23.08.2022, 12:14
- 4,462
Боевые самолеты ВСУ устроили оккупантам «жаркий» день.
В Сети появились уникальные кадры работы украинской авиации по позициям российских оккупационных войск.
Видео работы авиации распространили в Телеграм-канале «Оперативный ВСУ».
На видео продемонстрировано, как пара украинских боевых самолетов Су-25 заходит на боевой курс и устраивает врагу «жаркий» день на одном из направлений фронта.
После ударов по оккупантам, штурмовики меняют курс полета и отстреливают тепловые ловушки, чтобы защититься от возможной работы средств ПВО врага.