Аналитики RLI: За убийством Дугиной стоит жесткая борьба между ГРУ и ФСБ 23.08.2022, 13:54

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Кремль может использовать теракт для достижения нескольких целей.

Убийство пропагандистки Дарьи Дугиной, дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина, могла организовать ФСБ РФ. Преступление может быть связано в внутренней жесткой борьбой кремлевских групп влияния.

Об этом говорится в материале аналитиков Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute). Отмечается, что Дугин является сыном генерала Главного разведывательного управления (ГРУ) СССР.

Кроме того, в прошлом он был советником Суркова и Нарышкина, главы Службы внешней разведки России (СВР) и членом консультативных советов в Кремле. Дугин также играл роль переговорщика между президентом РФ Владимиром Путиным и Турцией.

Его дочь Дарья была связана с ГРУ. Так, она работала на пропагандистский «Царьград ТВ», имеющий отношение к ГРУ, а также была военным корреспондентом, что в РФ обычно связано с военной разведкой.

Кроме того, Дугина помогала «желтым жилетам» во Франции, когда военная разведка РФ пыталась ослабить и развалить правительство Макрона. Пропагандистка также создавала положительный имидж талибов в России (ГРУ активно поддерживало талибов, снабжало их оружием и разведданными, а также было связано с наркоторговлей).

Эксперты Института Роберта Лансинга подчеркивают, что ФСБ ожидаемо поспешила сфабриковать обвинения в убийстве Дугиной против Украины. Так, ФСБ утверждает, якобы Дугину убила Наталья Вовк (Шабан) из Мариуполя.

Однако Вовк числится в российской базе «Немезида» как член полка «Азов», признанного в России террористической организацией. Будучи известной ФСБ, она не могла ни въехать, ни выехать из РФ легально.

А то, что Вовк якобы ездила по Москве на автомобиле с номерами Казахстана, «ДНР» и Украины, «выглядит абсурдно, так как автомобили с такими номерами привлекают повышенное внимание в Москве, особенно со стороны ГИБДД», отмечают аналитики.

«Обвинения в адрес «Азова» ложатся в канву подготовки Москвы показательного суда над военнопленными из Мариуполя и попыток обвинить Украину в терроризме», – говорится в материале Института.

Кроме того, отмечается, что удостоверение Национальной гвардии Украины на фамилию Вовк (где она никогда не служила), было смонтировано в «фотошопе».

А выбрав Эстонию в качестве страны для въезда подозреваемой, Москва таким образом пытается оказать давление на Таллинн, который в последнее время выступает инициатором антироссийских санкций со стороны Европейского Союза.

Так, ФСБ могла найти автомобиль с украинской регистрацией в оккупированных городах так называемой «ДНР». Пригнав его в Эстонию, она получит от эстонской пограничной службы подтверждение пересечения госграницы автомобилем, что будет единственным документом, подтверждающим нарратив ФСБ.

Последний станет одним из ключевых аргументов кремлевских пропагандистских и политических решений. Высокопоставленный российский депутат Джабаров уже заявил о возможности принятия жестких мер в отношении Таллина. Россия заинтересована в открытии второго фронта в Европе, подчеркивают в Институте.

«Это расследование ФСБ подверглось жесткой критике даже в самой России. Мы считаем, что убийство Дарьи Дугиной организовало ФСБ из-за многолетних противоречий с российской военной разведкой», – говорится в материале.

Так, результатом указанного противостояния стало убийство некоторых офицеров ГРУ: Орхана Джемаля, Александра Расторуева и Кирилла Радченко – военных журналистов под прикрытием в ЦАР.

Сейчас на идеологов ГРУ также оказывается жесткое давление. Связанная с управлением пропагандистка Маргарита Симоньян, возглавляющая группу RussiaToday, призналась, что ходит с охраной.

«Мы предполагаем, что ведомства ФСБ во главе с Патрушевым начали борьбу с информационными активами военной разведки», которая «становится самостоятельным игроком в российской политике».

РосСМИ неоднократно заявляли, что именно Дугин повлиял на идеологию Путина, вынудив рассматривать политику Кремля с точки зрения философии, средней между традиционализмом и фашизмом.

А ФСБ не понимает использования философии при формировании политики, так как привыкла действовать в рамках универсальной идеологии холодной войны.

Более того, ФСБ, как и Путин, считает, что изощренный нарратив информационного актива ГРУ стал причиной провала военного вторжения России в Украину, поскольку его не поддержало гражданское население.

По мнению аналитиков Института Роберта Лансинга, Кремль может использовать убийство Дарьи Дугиной для достижения нескольких целей:

– casus belli («случай для войны»), как и взрывы жилых домов в РФ, которые ФСБ во главе с Патрушевым устроила в 1999 году, с целью развязывания войны против Республики Ичкерия. ФСБ активно использовала практику подрыва автомобилей, начиная с убийства Яндарбиева в Дохе и заканчивая убийством украинских силовиков на Донбассе;

– добавить больше доказательств для показательного суда над украинскими военнопленными;

– оказать давление на Эстонию;

– аргументировать очередной призыв к Западу сократить или прекратить военную помощь Украине;

– усилить удары по гражданским объектам в Украине.

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