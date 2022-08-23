AP: США завтра объявят рекордный пакет на 3 млрд долларов для Украины 4 23.08.2022, 21:33

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США объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму около $3 миллиардов. Это планируют сделать в среду, 24 августа, — День Независимости и полгода после начала полномасштабного вторжения РФ, сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, война России против Украины затягивается, а помощь США в области безопасности переходит на долгосрочную кампанию. Как пишет агентство, деньги пойдут на финансирование контрактов на беспилотники, оружие и другое оборудование, которое может не появиться на фронте еще год или два.

В общий пакет помощи, предоставляемый США в рамках Инициативы по обеспечению безопасности Украины (USAI), за одну ночь еще могут внести изменения, но вряд ли они будут значительными, пишет AP.

Собеседники агентства заявили, что, в отличие от большинства предыдущих пакетов, которые сосредотачивались на более неотложных потребностях Киева в вооружении, новый в основном направлен на то, чтобы помочь Украине обеспечить ее средне- и долгосрочную оборонную позицию.

Также новый пакет нацелен на то, чтобы «уверить украинских чиновников: Соединенные Штаты планируют продолжать свою поддержку, несмотря на повседневные действия конфликта», сказали американские чиновники.

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