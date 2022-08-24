В Запорожской области подорвали авто с местным гауляйтером 6 24.08.2022, 10:54

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Иван Сушко

До войны коллаборант работал тамадой.

Коллаборант Иван Сушко, назначенный оккупантами сельским головой Михайловки Запорожской области, погиб в результате подрыва автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

«Председатель Михайловки в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля», - цитирует РИА «Новости» оккупационную «власть» региона.

Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, после взрыва его доставили в больницу в критическом состоянии, где он и скончался. Взрывчатка в машине Сушко была расположена под сиденьем.

Отметим, что до того, как оккупанты назначили его местным председателем, Сушко был тамадой.

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