Украина получит от Британии и Норвегии микробеспилотники «Черный шершень» 5 24.08.2022, 12:34

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Стало известно об уникальных возможностях этого оружия.

Министерство обороны Норвегии сообщило, что вместе с Великобританией страна планирует в рамках военной помощи предоставить Украине микробеспилотники.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет именно о модели БПЛА Teledyne Fair Black Hornet, основная цель которой – разведка и идентификация целей. Стоимость всего пакета помощи с этими беспилотниками составляет 90 млн норвежских крон или 9,26 млн долларов.

Тем временем «Мілітарний» сообщает, что такой комплект состоит из двух дронов. Вес всего комплекса – 1,3 кг. С 2018 года эти БПЛА использует армия США, также их закупило Минобороны Франции.

Black Hornet («Черный шершень») – военный беспилотный микро-летальный аппарат, разработанный учреждением Prox Dynamics в Норвегии. Его размеры примерно 10×2.5 см. Он достаточно мал, чтобы поместиться в ладонь, весит лишь немногим больше 16 граммов, включая батарейки. В аппарат встроена камера, позволяющая оператору получить полноценное видео и фотографии.

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